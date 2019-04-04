宁夏安排2亿元环保考核奖补

本报银川4月3日电 （记者朱磊）记者3日从宁夏回族自治区生态环境厅了解到：自治区生态环境厅、财政厅安排下达2019年度环境质量和污染物排放总量考核奖补资金2亿元，其中，涉气指标考核奖补资金1亿元，涉水指标考核奖补资金1亿元。

同时，按相应的奖补标准对去年未完成考核任务市、县（区）下达处罚资金794万元，从上下级财政结算资金中扣减，处罚资金用于对生态环境质量明显改善的市、县（区）进行生态补偿。

自2018年起，宁夏回族自治区实施了财政投入与环境质量和污染物排放总量挂钩，每年安排不低于2亿元资金兑现奖惩，采取以奖代补、奖罚并举，对完成环境质量和污染排放总量考核目标任务的予以奖励，完不成任务的予以处罚，将资金“戴帽”下达改为市县统筹使用，从而发挥财政资金对生态文明建设的引导作用，树立“谁保护、谁受益”的正面导向。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 14 版）

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