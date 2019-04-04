广西搭建实名制平台， 帮建筑业农民工记录工作量

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欠薪一直是建筑行业顽疾。从2018年底开始，广西探索“一人一卡、全区通用”的实名制管理模式，上线试运行建筑业农民工实名制管理公共服务平台，并为农民工办理“桂建通”工资卡。

农民工每人每月工作量和工资数，平台都清晰记录，核算并经本人确认后，银行直接把工资发到工人“桂建通”卡上。通过引入银行直接代发工资，减少管理链条，降低欠薪风险，从根本上确保用工企业按时足额发放农民工工资。

从辽宁来到广西南宁务工的王刚，在南宁市轨道交通2号线东延工程土建3工区项目部开盾构电瓶车。刚到工地安顿下来，他所在的项目部就联系银行，为年后新来的50多名建筑工人都办了一张“桂建通”卡，王刚是其中的一位。

“听说这张卡能确保工资及时发放，还全区通用，换工地也不用重新办，这样我就可以放心干活了。”王刚说，他从事建筑行业七八年，以前换一个工地换一张卡，也曾经被拖欠过几次工资，闹心得很。

“桂建通”卡是广西针对建筑农民工推出的专属工资卡。2018年11月，广西上线试运行建筑农民工实名制管理公共服务平台，并为建筑农民工办理“桂建通”工资卡，建立“一人一卡、全区通用”的农民工实名制管理模式。

“一人一卡、全区通用”具体来说，就是每名建筑农民工在一个工地开办一张“桂建通”工资卡，到广西全区所有工地务工都可以使用，不需要换一个工地办一张卡。广西住房城乡建设厅厅长周家斌告诉记者，从上线至今，平台已录入建筑农民工实名信息超过40万人，发放“桂建通”工资卡35万张，项目覆盖面达到89%。

平台记录考勤

银行代发工资

走进项目入口通道，人脸识别摄像头自动捕捉，闸机打开，数据上传到平台记录存档。在南宁市民族大饭店项目工地，钢筋工人王昭昊每天“刷脸”考勤，到岗前刷一次，工作结束后刷一次。

王昭昊的考勤记录，会实时上传到“桂建通——广西建筑农民工实名制管理公共服务平台”。在广西住房城乡建设厅的广西实名制平台可视化监管大屏上，各项数据在不断地跳动更新，当日实名信息录入人数、当月录入人数、累计人数等均清晰可见。

此前的2018年11月，南宁民族饭店项目部工作人员使用桂建通APP配合公安部认证的二代身份证识别设备，采集了王昭昊和工友的信息，经过动态人脸识别校验后完成农民工实名登记和数据上传，并为他们办理了“桂建通”工资卡。

项目承建单位广西建工联建董事长陆彪介绍，建筑农民工每月工作量多少，工资多少，平台都有清晰记录，每月核算后，工人可以在手机APP或纸质工资表上签字确认。经确认无误后，由银行通过专用账户直接把工资发到工人个人“桂建通”工资卡上。

以往，建筑工人的工资通常由建设方转账给施工方，再由施工方转到劳务公司，劳务公司再把钱转给“包工头”，最后由“包工头”把钱发给农民工。在层层转发的过程中，很容易出现“欠薪讨薪”的问题。

“广西的实名制管理模式通过引入银行直接代发工资，减少管理链条，降低欠薪风险，从而从根本上确保建筑业用工企业按时足额发放农民工工资。”广西住房城乡建设厅相关负责人告诉记者。

记者了解到，过去建筑市场监管部门只能通过实地走访、核查建筑业用工企业是否存在拖欠工资的行为，效率低、效果差。如今可以通过平台，及时、清晰、准确地查询哪一个环节出了问题。如果企业不及时向工人发放工资，实名制平台也会向用工企业发出预警。对被预警的单位，监管部门会及时提醒、约谈，拒不支付农民工工资，经立案查处的企业，会被列入“黑名单”，一年内不得参加招投标。

业内专家评价，广西实名制平台实现了“干活有数据、用工有实据、发薪有依据”，将治理拖欠建筑农民工工资工作由被动清欠转变为主动防欠、由事后解决转变为事前解决、由人工排查转变为自动监控、由底数不清转变为信息共享。

跨行转账免费

不增企业负担

30多岁的木模工人何建全今年春节放假，只带了一张“桂建通”卡就回了浦北老家，不像往年还得带现金。“跨行转账、取款，都不用手续费，方便得很。”记者了解到，部分银行还为建筑工人提供了更多优惠的政策，比如乘公交车打八折、免短信提醒费用等。银行也不收取施工企业的代发工资手续费。

按照全区已录入的40万建筑农民工计算，仅免除区内异地跨行取款手续费、短信提醒费、施工企业代发工资手续费，每年可为建筑农民工和施工企业减负约5000万元。而且代发工资量越大，减负金额越多。

“桂建通”卡为何能实现对建筑农民工和企业进行让利？

“我们认为，农民工、施工企业负担过重，是实名制平台推广运用中的痛点，广西搭建实名制平台必须解决这一痛点。”广西住房城乡建设厅相关负责人说。在平台设计之初，广西就提出，要坚持两条原则，一是不向农民工收取任何费用；二是不过多增加施工企业负担。实名制平台运营商在公开遴选银行的招标文件中，对银行提出了为企业和工人让利的条款。最终，6家银行响应招标文件。

广西北部湾银行是入围的6家银行之一，最先实现了通过实名制平台开展工资代发业务。该行个人金融部总经理助理谭喜说，农民工群体薪水相对稳定，会有一定的资金沉淀，而银行可以利用这部分资金实现收益。

“实名制管理的广西做法，是转变政府职能的重要探索，同时也实现了多方共赢。”广西住房城乡建设厅相关负责人告诉记者。

建设智慧工地

精准考核管理

目前，广西实名制平台分别面向建筑农民工、监管部门、企业、银行都开发了网页版、APP端、微信端。为更好地服务农民工，2019年，实名制平台计划依托资源和规模优势，引进交通、通信、便民应用等资源，推出便民生活、劳务撮合、社交娱乐等服务，打造网上的广西“建筑农民工之家”。

广西实名制平台的建设运营商中国—东盟信息港股份有限公司云计算事业群总经理吴玉青介绍，该公司联合业内领先的安全厂商，自主研发了基于商用密码保护的闸机物联网安全系统，此系统在设计阶段按照国内最高标准进行设计，在国内住建行业尚不多见，目标是形成领先全国的“广西标准”。

依托平台，广西住房城乡建设厅正在积极引导银行在工程款暂时不到位的情况下，为建筑用工企业提供短期的工资贷款，变银行“代发”工资为银行“贷发”工资，进一步确保建筑农民工工资及时足额发放，也将有针对性地提供更多更优惠的理财服务。

广西住房城乡建设厅负责人介绍，未来广西将以平台为载体，不断改进优化服务，逐步完善各项功能，为不同工种的建筑农民工提供精准的安全生产、技能培训，试点推进包括建筑工地扬尘治理、施工现场监控、起重机械监控等多项内容的“智慧工地”建设，对项目管理人员实施精准考勤，提高管理人员到位率，并利用平台积累的大数据为用工企业和建筑农民工搭建基于客观数据展现的诚信评价体系。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 13 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)