前两月我国软件业业务收入9074亿元

1—2月，我国软件业完成软件业务收入9074亿元，同比增长13.6%；利润总额1032亿元，同比增长7%
本报北京4月3日电 （记者韩鑫）记者3日从工信部获悉：今年前两月，我国软件和信息技术服务业收入和利润实现较好增长，开局平稳。
从总体运行情况来看，1—2月，我国软件业完成软件业务收入9074亿元，同比增长13.6%，增速同比提高0.3个百分点。就利润水平而言，前两个月，全行业实现利润总额1032亿元，同比增长7%，实现良好开局。
分业务来看，信息技术服务收入较快增长。1—2月，信息技术服务实现收入5254亿元，同比增长16.8%，在全行业收入中占比为57.9%。特别值得注意的是，云服务、大数据服务等新兴业务领域发展加快，正在形成新增长点。在软件企业云转型加快、用户接受度提升、应用场景拓展的带动下，云服务收入同比增长达13%，在信息技术服务收入中比重迅速上升到5.8%；大数据服务应用加快，实现收入同比增长27%。
此外，信息安全产业稳步发展。随着国内外用户对网络和信息安全的重视程度越来越高，信息安全产业正步入快速发展期，1—2月信息安全产品和服务共实现收入154亿元，同比增长13.1%，对社会各行业支撑保障能力不断提升。
《 人民日报 》（ 2019年04月04日 10 版）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】