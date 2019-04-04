原标题：警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机

“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币；查封涉案房产35套、飞机1架；扣押涉案车辆40辆。

东莞市公安局表示，接下来将成立追赃挽损深挖工作小组，深层次发现资金流向，及时冻结涉案资金。

来源：东莞市公安局官方微博

3月28日，团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对团贷网涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对团贷网实控人唐某、张某采取刑事强制措施。

自3月27日以来，东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明，“团贷网”设计虚假理财产品，通过线上、线下推广，向不特定投资人销售，大肆非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款等犯罪。

4月2日，东莞市公安局通报称，“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案件正在积极侦办中，为加强追赃挽损，并便于借款人及时还款，东莞市“团贷网”非法集资风险处置化解指挥部积极协调厦门银行开通了“团贷网”借款人统一还款账户。

(责编：杨曦、仝宗莉)