近三年金融诈骗案件持续下降

本报北京4月3日电 （记者徐隽）记者近日获悉：中国司法大数据研究院发布了《金融诈骗司法大数据专题报告（2016.1—2018.12）》。报告显示，近三年金融诈骗发案量同比持续下降，平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近1.4万件，2017年新收案件降至1.1万余件，2018年新收案件为8400余件。
金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等8种具体罪名。报告所称的金融诈骗案件，是指构成上述8种任一罪名的刑事案件。
报告显示，信用卡诈骗罪为主要案件类型，在近三年金融诈骗案件总量中占比约78%。信用卡诈骗案件近八成作案手段为恶意透支或超限透支，信用和额度管理应引起重视。骗取或冒用他人信用卡类案件占比为20.41%，信用卡信息安全保护亦需加强。
集资诈骗犯罪风险防控压力增大，贷款诈骗、金融凭证诈骗发案量有所抬头。变化趋势需引起关注。
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