今年将有力有序化解网贷存量风险

本报北京4月3日电 （记者欧阳洁）记者从人民银行、银保监会获悉：近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组、网络借贷风险专项整治工作领导小组召开专题会议。会议明确2019年是网络借贷风险专项整治的攻坚之年，要压实属地整治责任，有力有序化解存量风险。要稳妥有序推进分类处置，引导机构转型或良性退出；严格标准，稳步推进备案准备工作；严厉打击严重违法违规平台。

会议要求进一步加大风险处置力度，持续加大已出险机构追赃挽损力度，最大限度保护投资人的合法权益。要及时回应投资人关切和诉求，畅通投诉和维权渠道。要完成将符合一定条件的在营机构接入有关信息系统，加大数据监测和信息披露力度。

此外，凡是从事金融业务的机构，必须设置准入门槛，所有金融业务都要纳入监管。各地要高度重视、做实网络借贷机构合规检查，对合规检查基本合格的机构，在坚持信息中介定位的基础上，继续提高合规审慎经营能力，结合本地情况逐步探索推动备案工作。

《 人民日报 》（ 2019年04月04日 02 版）

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