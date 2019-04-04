“全球购”，商家莫忽悠

日本的药妆、德国的刀具、澳大利亚的保健品……对国人来说已不再是新鲜事物。如今，随着中国经济社会快速发展，广大消费者只需要打开一些电商网站，通过标有“全球购”字眼的商户，就可以轻松地为自己或者家人买到心仪的外国商品。

然而，“全球购”真的能够让人如此放心吗？日前有网友称，自己通过某知名电商平台全球购商户购买国外品牌护腰枕，官网售价109.95美元，而商家实际发货为另一款护腰枕，官网售价只有33.6美元。多次维权后，商家解释称其发错货，同意退货退款。由于该电商平台标榜“正品保证”“假一罚十”，该网友申请电商平台介入，要求加倍赔偿，不料被平台拒绝。

实际上，作为境外商家和境内消费者的沟通平台，“全球购”商户本应提供从生产环节开始的全供应链证明，包括拥有海外注册实体公司、品牌方或者拥有品牌授权等多重验证。然而，还有不少“全球购”商户打着“官方授权100％正品”的旗号，大量购进假冒注册商标的商品后，通过加工、包装等手段伪造成“正品”出售给消费者。对此，专家表示，消费者看到“全球购”认证、宣传甚至推送而产生购买行为，是基于对“全球购”商户的信赖，因此，一旦发现此类商户存在商业欺诈行为，一定要积极运用法律武器，保护自身合法利益。

此外，作为“全球购”商户的监管者，电商平台也应该充分承担自身的责任，履行相关义务。需要明确的是，价格足够低、物流足够快并不能让消费者放心购买，解决维权难问题才是抓住了跨境消费的痛点。电商平台本质上就是网上的大超市、大商场，不仅要遵守《消费者权益保护法》中有关网络交易平台的规定，而且应承担其中规定的所有经营者义务，比如“不得做虚假或者引人误解的宣传”“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失”等。因此，如果消费者找到电商平台进行维权，电商平台不应推脱。

越来越多的全球优质商品可以通过电商平台快速、安全、高效地进入国内市场。为使国人充分享受与全球同步的“优鲜”生活，电商平台不仅要确保“全球购”让人买得放心，还要让人用得安心。

(责编：仝宗莉、杨曦)