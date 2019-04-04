“全球购”，商家莫忽悠

日本的药妆、德国的刀具、澳大利亚的保健品……对国人来说已不再是新鲜事物。如今，随着中国经济社会快速发展，广大消费者只需要打开一些电商网站，通过标有“全球购”字眼的商户，就可以轻松地为自己或者家人买到心仪的外国商品。
然而，“全球购”真的能够让人如此放心吗？日前有网友称，自己通过某知名电商平台全球购商户购买国外品牌护腰枕，官网售价109.95美元，而商家实际发货为另一款护腰枕，官网售价只有33.6美元。多次维权后，商家解释称其发错货，同意退货退款。由于该电商平台标榜“正品保证”“假一罚十”，该网友申请电商平台介入，要求加倍赔偿，不料被平台拒绝。
实际上，作为境外商家和境内消费者的沟通平台，“全球购”商户本应提供从生产环节开始的全供应链证明，包括拥有海外注册实体公司、品牌方或者拥有品牌授权等多重验证。然而，还有不少“全球购”商户打着“官方授权100％正品”的旗号，大量购进假冒注册商标的商品后，通过加工、包装等手段伪造成“正品”出售给消费者。对此，专家表示，消费者看到“全球购”认证、宣传甚至推送而产生购买行为，是基于对“全球购”商户的信赖，因此，一旦发现此类商户存在商业欺诈行为，一定要积极运用法律武器，保护自身合法利益。
此外，作为“全球购”商户的监管者，电商平台也应该充分承担自身的责任，履行相关义务。需要明确的是，价格足够低、物流足够快并不能让消费者放心购买，解决维权难问题才是抓住了跨境消费的痛点。电商平台本质上就是网上的大超市、大商场，不仅要遵守《消费者权益保护法》中有关网络交易平台的规定，而且应承担其中规定的所有经营者义务，比如“不得做虚假或者引人误解的宣传”“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失”等。因此，如果消费者找到电商平台进行维权，电商平台不应推脱。
越来越多的全球优质商品可以通过电商平台快速、安全、高效地进入国内市场。为使国人充分享受与全球同步的“优鲜”生活，电商平台不仅要确保“全球购”让人买得放心，还要让人用得安心。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】