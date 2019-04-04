央企“掌门人”进高校讲公开课

本报北京4月2日电 （记者李婕）4月2日，国务院国资委和教育部联合组织开展的“领导干部上讲台——国企公开课100讲、国企骨干担任校外辅导员”活动启动仪式暨首场报告会在清华大学举行。活动首批选择50家中央企业和50所高校结对，邀请国企领导进高校讲授公开课，并选聘国企骨干担任校外辅导员。

在启动仪式上，国务院国资委党委书记郝鹏表示，这项活动的开展，有利于更好推动高校和企业联手、理论和实践结合、校外辅导员和学生结对，把国资国企最新的发展成果，把中国特色现代国有企业制度最鲜活的实践案例带进课堂，为深化政治经济学理论研究、丰富高校课堂实践教学、推动校内小课堂与社会大课堂相结合提供源头活水。

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