中国债券市场的国际吸引力不断增强

4月1日，中国债券正式纳入彭博巴克莱债券指数。这是继A股纳入明晟（MSCI）新兴市场指数之后，我国金融市场又一次被国际主要相关金融指数所接纳。

近年来，中国经济在世界经济中的比重持续上升，国际投资者对人民币资产的配置需求不断增长。我国金融市场对外开放不断推进，为国际投资者投资境内人民币市场提供了更多的便利途径，特别是“沪港通”“深港通”“债券通”等一系列投资渠道的开通，让越来越多的国际投资者从“感兴趣”直接转入到“动起来”。

据国家外汇管理局发布的《2018年中国国际收支报告》显示，2018年，我国证券投资项下净流入1067亿美元，较上年多流入2.6倍。从交易项目看，2018年，股权投资净流入430亿美元，较上年多流入12倍，债券投资净流入637亿美元，较上年多流入1.4 倍。体现了我国资本市场有序开放、市场基础设施日臻完善和境内外金融资产价格相对变化等共同作用的结果。

截至2018年末，中国债券市场存量规模达86万亿元人民币，其中国际投资者持债规模近1.8万亿元人民币，同比增长46%。

目前，境外机构参与中国债券市场表现得更加活跃。彭博方面提供的数据显示，2018年全年“债券通”交易笔数近7500笔，交易量8900亿元人民币左右，日均交易量35.8亿元人民币。2019年2月，虽然扣除假期后仅有15个交易日，但当月交易量达到972亿元人民币，日均交易量64.8亿元人民币，日均交易量较2018年日均水平接近翻番。中债登数据显示，2018年1-2月，境外投资者购买了105亿元人民币的政策性银行债券，而今年同期该数字猛增至607.9亿元人民币。

“中国金融市场开放的新政策不断推出，境外投资者进入市场的力度越来越大。”彭博中国总裁李冰说，2018年境外机构进入中国市场，主要是购买中国国债。但今年以来，政策性银行债的比重加大。“这是一个非常健康的发展，从配置国债到配置政策性银行债券，是境外投资者对中国市场的进一步肯定。”

（新华社北京4月1日电 记者刘开雄）

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