中国数字经济规模去年达31万亿元

本报北京4月2日电 （记者潘旭涛）国务院新闻办2日举行新闻发布会，介绍了第二届数字中国建设峰会有关情况，并答记者问。

国家互联网信息办公室副主任杨小伟介绍说，第二届数字中国建设峰会将于5月6日至8日在福建省福州市举办，主题为“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”。峰会拟邀请嘉宾1500人，展会面积近6万平方米。峰会将成为推动高质量发展的新平台，成为展示数字中国建设发展成就的新窗口。

中共福建省委常委、福建省人民政府常务副省长张志南表示，40多位两院院士以及华为、百度、阿里、腾讯、浪潮、科大讯飞等一批数字经济领军企业的嘉宾将参会。同时，多个部委将集中发布各自领域的行业信息化和数字经济发展政策，推出一批政策“红包”。

从全国看，目前数字中国建设的进展和成效如何？杨小伟介绍：一是网络基础设施建设实现跨越式发展。截至去年底，我国光缆总长度达4358万公里，4G用户总数达到11.7亿户，全年净增1.69亿户，5G核心技术研发和标准制定取得突破。二是大数据发展和应用加快推进。中央和国家机关62个部门、31个省区市和新疆生产建设兵团全面接入国家数据共享交换平台。三是数字经济蓬勃发展，有力助推供给侧结构性改革。据有关机构测算，到去年底，我国数字经济规模达到了31万亿元，占GDP的1/3。

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