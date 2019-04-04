原标题：国务院：下调对进境物品征收的行邮税税率

李克强主持召开国务院常务会议

确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施 进一步为企业和群众减负

决定下调对进境物品征收的行邮税税率 促进扩大进口和消费

配合《外商投资法》实施适应优化营商环境需要 通过一批法律修正案草案

听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报 要求更多让群众在用药就医上受益

国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正案草案；听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报，要求更多让群众在用药就医上受益。

为落实《政府工作报告》部署，会议决定，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费，比如车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省(区、市)在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。上述措施是继降低社保费率后，进一步对行政事业性收费等采取的降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

会议决定，从4月9日起，调降对个人携带进境的行李和邮递物品征收的行邮税税率，其中对食品、药品等商品，税率由15%降至13%；纺织品、电器等由25%降为20%。

会议指出，为使《外商投资法》有效实施，适应深化“放管服”改革、优化营商环境要求，须有序修改相关法律及配套法规和政策。会议通过《行政许可法》《商标法》《建筑法》《电子签名法》等一批法律修正案草案，决定提请全国人大常委会审议。修改建议其中包括：在行政许可设定和实施原则中增加“非歧视”原则；加大对侵犯商标专用权行为惩罚力度，大幅提高侵权赔偿数额；对符合条件的施工许可证申请，压缩审批时间；允许在办理土地、房屋等转移登记时使用电子文书。

会议强调，要进一步推进国家药品集中采购试点、短缺药监测应对和医疗救助工作。一要完善集中采购制度，加强中标药品质量监管和供应保障，实现降价惠民。认真总结试点经验，及时全面推开。二要保障基本药物、急(抢)救等药品供应。完善监测预警机制，对临床必需、易短缺、替代性差等药品，采取强化储备、统一采购或定点生产等方式保供，防止急需、常用药品不合理涨价。三要在做好基本医疗保障的同时，进一步完善医疗救助制度，落实落细参保缴费资助、直接救助等措施，切实提高困难群众获得感。

会议还研究了其他事项。

(责编：杨曦、仝宗莉)