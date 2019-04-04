全球最大非自航绞吸挖泥船起航

4月2日，全球最大非自航绞吸疏浚装备“新海旭”从江苏海门起航，赴沙特阿拉伯参与“一带一路”建设，为当地两个人工岛吹填及航道疏浚作业。“新海旭”是可挖掘黏土、密实砂土、砾石、强风化岩和弱风化岩的重型绞吸疏浚装备，总长138米，标准疏浚能力6500立方米/小时。它的核心设备均实现了国内设计和制造，标志中国的大型绞吸挖泥船的设计、制造、使用形成了完整的技术体系，总装建设和核心设备建造已形成了完整产业链。

许丛军摄（人民视觉）

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