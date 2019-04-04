多机构预测：3月物价温和上涨 CPI将重回“2时代”

国家统计局将于4月11日公布3月CPI、PPI数据。多家机构预测，3月物价温和上涨，猪肉价格对CPI的拉动作用将显现，CPI涨幅或重回“2时代”，达到2.5%左右。
兴业银行首席经济学家鲁政委认为，3月中上旬猪肉价格出现大幅上涨，鲜菜价格表现也强于季节性，3月CPI同比可能反弹至2.5%左右。
“综合看，预计3月CPI同比或大幅回升至2.5%。”申万宏源证券宏观高级分析师秦泰也表示。他指出，食品价格方面，3月高频猪肉价格环比上涨3.6%，显著强于历年同期。非食品价格方面，2月国际油价环比小幅回升，带动3月成品油价格环比小幅上行。春节后租赁需求季节性回升，房租环比或边际走高。交通、旅游等价格预计环比回落，服务价格总体稳定。
海通证券首席经济学家姜超也说，虽然猪肉价格涨幅超预期，但其他食品价格基本保持稳定，食品价格整体涨幅依旧有限。预计3月通胀将保持在2.5%左右的温和区间。
“综合来看，食品价格保持韧性，成品油价上调亦对非食品形成支撑，预计3月CPI重返‘2时代’，同比小幅上行至2.4%左右。”华创证券首席宏观分析师张瑜分析称，食品项方面，猪价在节后逆势上涨；受南方部分地区长时间阴雨寡照天气的影响，菜价环比降幅也大幅低于季节性规律。非食品方面，月初和月底国内成品油价两次上调推高月度均价，3月成品油均价环比上涨4%。
“猪肉价格已经成为影响年内通胀走势的关键因素。”交通银行首席研究员唐建伟表示。不过他也强调，本轮猪周期仍是受到疫情影响形成的供给冲击，并非需求拉动，其对物价的影响不应成为左右宏观政策的考量因素。目前核心CPI已经连续6个月维持在2%以下，整体运行较为平稳，预计年内通胀仍不会成为制约货币政策操作的主要因素。
此外，机构表示，从全年看，物价走势将有反复，CPI同比或经历上升—回落—再升的过程，呈“N”型走势。姜超认为，4月实施的增值税率下调，可能拖累物价涨幅，并部分抵消食品价格上涨的压力。随着减税措施落地，最终体现为终端消费品含税价格的下调，那么便会压低CPI增速。
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