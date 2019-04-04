国务院再推3000亿规模降费新举措

国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正案草案；听取药品集中采购、短缺药供应及医疗救助工作汇报，要求更多让群众在用药就医上受益。
为落实《政府工作报告》部署，会议决定，从7月1日起，减免不动产登记费，扩大减缴专利申请费、年费等的范围，降低因私普通护照等出入境证照、部分商标注册及电力、车联网等占用无线电频率收费标准，并要求必须有明显降费，比如车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元；将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半；至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费。同时，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。上述措施是继降低社保费率后，进一步对行政事业性收费等采取的降费举措，实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上。
“前期推出的增值税减税和社保缴费比例与基数调整，预计将为企业减负2万亿元，时隔不久国务院常务会议再次提出总量高达3000亿元规模的降费新举措，无疑会让企业更加坚定投资发展信心。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国对《经济参考报》记者表示，此次降费举措覆盖多个领域，力求帮助企业进一步降低成本，减轻企业经营负担，让企业对“实施更大规模减税降费”有切实获得感，“特别是其中一些收费项目的减免，不仅可以降低企业成本，而且可以激发相关领域的创新创业活力”。
厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远也对《经济参考报》记者表示，此次推出的降费举措是继4月1日下调增值税税率之后，深入推进减税降费政策的切实体现。从供给侧看，有利于进一步降低企业生产经营成本，激发企业活力。从需求侧看，有助于减轻群众的生活成本，刺激居民消费增加。
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