原标题：央视财经评论：减税“硬菜”如何盘活经济大餐？

4月1日起，增值税减税新政正式落地，作为今年更大规模减税的一道“主菜”和“硬菜”，深化增值税改革将制造业等行业现行16%的税率降至13%；将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%；涉及现代服务业、金融业、生活服务业等行业的6%税率不变，但会通过加计抵减等政策，最终确保所有行业税负只减不增。

增值税改革政策落地，到底能给哪些行业带来多少红利？确保所有行业税负只减不增，又该怎么做？

万亿减税落地 谁受益？

张连起：通过价格传导 各方分享红利

全国政协常委中国税务学会副会长张连起：以往是一个点，或者某一项措施，这一次是有温度大规模实质性的减税，并且会通过价格机制传导，来让有关各方分享红利。

比如油，因为环节比较少，消费端到终端比较近，可能消费者获益会更明显，有些制造业链条比较长，从原材料设备到半成品到消费甚至还有经销商，对消费者的影响，可能还跟供求关系竞争博弈，以及具体的细分领域有关，但不管怎么说，有一点是清楚的，总的力度非常大，是普惠性且有温度的。

马光远：下调增值税有力提振制造业预期

央视财经评论员马光远：从产业层面来讲，能看到国家对夯实实体经济、振兴制造业的决心。这里面不仅仅是税率降三个点，如果从增值税的公式结构去看是有更多内涵的，从结构层面能看到不仅是税率在降低，抵扣的东西也更多了，也就是说拿来乘税率前面的数字也变小了，这就给了人们真切实在的感受。

税负只减不增 怎么做？

新闻背景：深化增值税改革四项核心内容

一是降低税率；

二是进一步扩大抵扣范围；

三是全面试行期末留抵退税；

四是对生产、生活性服务业进项税额加计抵减。

张连起：让真金白银的减税政策减少“温差”

全国政协常委中国税务学会副会长张连起：扩大抵扣、留抵退税，还有加计抵减，这实际上是使真金白银减税政策减少温差的一个重要补充。

降低税率很简单，一降就立竿见影，但行业之间是有差异的，如果政策完全一致，企业的感受是不一样的，就得通过其他配套政策，比如抵扣、抵减来减轻行业负担。这里面的留抵退税，简单来说，就是很多企业在现实生产经营中，因为短期内没有订单、没有销售，却在买设备盖厂房这些投入端交纳了很多税，我们叫做进项税。

虽然，在长周期来看，这个税会随着企业的销售增加，一点点抵扣，但当下确实占用了企业的资金、增加企业的负担。而现在实行期末留抵退税，就能激活企业现金流量，减少财务费用，使企业有活力可以投入自主创新、招工扩大再生产等等。

张连起：应享尽享 不让好政策“打白条”

全国政协常委中国税务学会副会长张连起：尤其要注意不能说政策机制好，结果却层层递减，不能本来税率各方面政策减下去了，但在执行中却通过别的方式强化征管等等，再把这个加回来，就是绝不能揩减税降费的油。前两天国税总局专门发文，要求在全国税务系统开展两个月的排查整治第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为，也是为了确保真正让市场主体感受到减税降费的实惠。

马光远：企业得实惠的关键是确保政策执行到位

央视财经评论员马光远：减税一直在推，但调研中很多企业经常反映感觉不到。为什么？一个很重要的原因，就是环节多、操作复杂，最后导致执行根本不到位。

这一次，相关部门一直在强调精简程序，怎样才叫精简程序？就是不需要专门学习就能理解，就能把事情干对。所以要让企业真正有获得感，一定要确保执行环节最清晰、最简单、可操作。

张连起：实打实 硬碰硬 暖机制 稳增长 激活力 保就业

全国政协常委中国税务学会副会长张连起：前面三个关键词是增值税如何落地生根，后面三个是政策效应。

很多政策，大家一定要应享尽享、应知尽知，比如，不动产抵扣，研发费用加计扣除都要用足，税务部门要辅导，要确保市场主体充分获知政策，防止截留，不存在对某一个行业、某一个细节出现冷暖不均的情况。

最终是活力的问题，市场主体活力搞起来，中国经济差不到哪去。所以就业和活力息息相关，增值税下调，对企业自主创新研发就业是立竿见影、水到渠成的。

马光远：增值税下调是本次减税降费政策的关键一步

央视财经评论员马光远：首先，增值税占比最大，第二，它要打响第一炮，让市场真切感知到这是个巨大利好，把这个实实在在做到了，全年的2万亿减税降费就不只是一个概念了，而是真实可期。

现在大家看到了诚意、看到了实效，说明这关键一步走得不错，后续如果都能这样，对今年整个中国经济走势，对稳定预期、稳增长、稳就业都是有好处的，因为大家看到动真格了。

(责编：杨曦、仝宗莉)