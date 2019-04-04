原标题：网购刷单内幕曝光：连差评都是假的 有人专门教刷单

虚假繁荣的泡沫总有破灭的一天。

“连差评都是假的！”一些网络电商如此刷单的目的是取信于消费者，让消费者看到商家解决问题过程中化干戈为玉帛的诚意，从而相信他的店铺。

一位不愿意透露姓名的业内人士爆料说，在快手等app平台，有人专门发布教商家如何刷单的视频：“相比其他推广模式，刷单成本低，见效快。虽然平台一直在出台各种办法打击，但仍然屡禁不止。”

在互联网时代，网购已然成为中国消费的最重要购物渠道，与每一个人的日常生活息息相关。电子商务得以壮大的核心要素是什么？毫无疑问，是流量。流量简而言之就是数据。

而流量和数据得以起效的依赖则是诚信。可以说，数据决定了电子商务的业绩，而诚信决定了电子商务的成败。网购数据的真实性和纯洁性，对我国电子商务的健康有序发展至关重要。

但是正如传统商贸中也存在虚假宣传和虚假广告，电子商务的数据真实性和纯洁性一直面临着巨大挑战。第一个挑战是来自不够规范的电商平台，比如微商等依靠熟人关系建立的电商渠道，在产品质量和售后保障方面都无法和正规平台相提并论。第二个挑战则来自于所有电商平台面临的共同问题：刷单，尤其是恶意刷单。

刷单是指商家制造虚假购买信息和优良评价，误导消费者选购自家商品。因此刷单其实就是虚假广告的一个变种。而随着电商竞争的日趋激烈，甚至出现了不仅给自己的商品刷好评，还有给竞争对手的商品刷差评、甚至出于需要给自己刷差评的不正当竞争。如果放任刷单不管，其结果一定是劣币驱逐良币，最终导致电子商务信任机制瓦解，产业生态彻底恶化。

因此，整治刷单，应成为当前一个时期我国电子商务领域最重要的任务之一。事实上，近几年，从立法部门到国家主管机关，再到大型电商平台，都一直在持续努力，不断严格管理，整治刷单行为。

在立法层面，从去年施行的新《反不正当竞争法》，到今年施行的《电子商务法》，以精神上一脉相承、表述上近似的条文规定：包括电子商务经营者在内的经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。这明确了刷单的违法性质。

然而仅靠法律，要根治刷单，是不可能的。且不说法律本身具有谦抑性的特点，就说数据的获取，在实践中就是一大难题。一旦进入法律程序，必须要有明确而有力的证据，那就必须对电商主体进行全面的清盘和监察，而诸如联系方式、交易记录、支付宝交易记录、刷手的交易记录等资料的获取，在司法的实践中，都是棘手的技术问题，更别说鉴别并证明哪些是刷单、哪些为正常交易了。

所以在法律制定的基础上，还必须依靠市场监管部门和大型电商平台的共同出击，形成法律、行政、平台三位一体的整治体系，相辅相成，相互配合，以零容忍的铁腕手段打击刷单行为，才能真正净化电商的评价空间。

电商平台是商业行为所有参与主体共同的平台，所有主体在其中是一荣俱荣、一损俱损的关系，而仅靠刷单骗取消费者信任的行为总有露馅的一天。长此以往，平台也会逐渐失去消费者的信任感。如此一来，刷单骗取消费的行为无异于杀鸡取卵。是求长远还是图眼前，刷单的商家应该也必须想明白！

(责编：杨曦、仝宗莉)