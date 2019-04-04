原标题：北京今年将再优化精简药品、医疗器械审评审批流程

4月2日，记者从北京市药监局获悉，北京将持续优化精简药品、医疗器械审评审批流程，进一步完善“服务包”制度，激发医药领域创新创造能力和市场竞争活力，惠及民生。

近年来，医药产业作为北京市重要的“高精尖”支柱产业之一，蓬勃发展，高水平创新层出不穷，在全球范围内正由追赶、跟跑，逐步发展为全球同步创新、局部领跑。

据统计，今年1至2月份，北京市医药制造业比上年同期增长8.2%，在39个工业大类行业中处于领先位置；从2018年全年看，在北京市规模以上工业利润同比下降23.3%的情况下，医药制造业实现利润总额196.4亿元，同比增长4.6%，已成为北京市重要的经济增长点之一。

2018年以来，北京市药监局全面压缩审评审批、质量核查、产品检验和许可发证时限，为创新药品、医疗器械注册开辟绿色通道，集中专业技术力量为企业提供优质咨询服务。根据产品注册和上市的特点，创造性地建立完善“服务包”制度。

目前，北京市234个已上市药品品种转为上市许可持有人试点品种，221个药品规格启动仿制药质量和疗效一致性评价，18个药品规格获得参比制剂资格，6个药品规格已通过一致性评价。全球首个利用低氧诱导因子原理开发的肾性贫血治疗创新药罗沙司他胶囊在北京上市；全市252个医疗器械产品进入国家创新审评审批序列，已有39个产品已通过创新审批，其中“生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统”“神经外科手术导航定位系统”“植入式骶神经刺激器套件”“全自动化学发光免疫分析仪”等19个产品已获批可以生产上市，数量位居全国第一。另有22个产品获批北京市创新医疗器械，其中“下肢步行机器辅助训练装置”“低能量脉冲式超声波治疗仪”等已获批上市。

大力发展符合“高精尖”经济结构的医药产业，是首都经济社会高质量发展的必然要求。北京市药监局表示，2019年，将持续优化精简药品、医疗器械审评审批流程，进一步完善“服务包”制度，全面激发医药领域创新创造能力和市场竞争活力，全力以赴服务于北京市科技创新中心建设，助力营商环境持续优化，更多引领技术前沿的药品、创新医疗器械惠及民生。(完)

(责编：杨曦、仝宗莉)