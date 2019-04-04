司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台

原标题：司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见

人民网北京4月4日电 司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。

《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带着对农民工、对劳动者的深厚感情，将根治欠薪工作列入重要议事日程，全力以赴、全力作为。

要加快推进保障工资支付立法，争取解决农民工工资拖欠问题的行政法规年内出台。

以下为《意见》全文：

各省、自治区、直辖市司法厅（局），新疆生产建设兵团司法局：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于根治欠薪问题的重要指示精神，充分发挥司法行政职能作用，认真做好根治拖欠农民工工资工作，现结合司法行政工作实际，提出以下意见。

一、提升政治站位，迅速将思想和行动统一到习近平总书记关于根治欠薪的重要指示精神上来

习近平总书记高度重视解决拖欠农民工工资问题，多次作出重要指示批示，为做好根治欠薪工作提供了根本遵循。全国司法行政系统要切实提高政治站位，强化政治担当，认真、迅速地贯彻落实习近平总书记重要指示精神，将“根治欠薪”作为重大政治责任，作为践行司法为民宗旨、维护党和政府形象、不忘初心的实际行动，充分发挥司法行政职能作用，努力做好根治拖欠农民工工资各项工作。要深刻领会维护劳动者合法权益、做好新时代农民工工作的重要意义，从讲政治、讲大局的高度把党中央、国务院关于农民工工作的各项决策部署学习好、领会好、贯彻好，坚持“依法根治”的基本原则，勇于担当、主动作为，采取扎实有效的系统性措施，切实形成从立法、到普法守法、法律援助、法律服务、执法司法的全过程、全时空覆盖，努力为根治欠薪工作提供坚实法治保障、营造良好法治环境、提供优质法律服务。

二、坚持以人民为中心发展思想，扎实推进根治欠薪合力攻坚各项工作

（一）加快推进保障工资支付立法。司法部将积极配合人力资源和社会保障部门开展工资支付立法调研，主动提前介入，指派专人跟踪了解情况。要聚焦工程建设领域市场不规范等现象、拖欠工资违法成本太低等欠薪原因，重点研究，对症施策，进一步明确工资支付责任，加大对拖欠工资违法行为的惩戒力度，平衡好企业发展与个人权益保护等问题，切实提高立法的针对性、科学性和时效性。要提速立法，抓紧审查修改工作，尽快提请国务院常务会议审议，争取解决农民工工资拖欠问题的行政法规年内出台。

（二）强化劳动监察行政执法协调监督。着眼于实现到2020年农民工工资基本无拖欠的目标，突出工程建设重点领域，配合有关部门摸清欠薪底数，加强工资支付日常执法，维护社会稳定。认真贯彻落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”工作要求，确保行政执法公开透明、规范有序、公平高效。加大工程建设领域欠薪问题源头治理力度。开展农民工工资支付情况专项检查，推动完善地区间监察执法协作机制，构建横向执法网络。发挥行政执法监督协调作用，强化行政执法与刑事司法联动，严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为。

（三）深入开展农民工劳动合同普查与体检。从现在开始到5月，集中开展农民工与劳动合同调研服务活动，通过提供主动服务，完善预防措施，防止年底集中爆发欠薪现象。要全面摸底，以县区司法局为主，深入劳务用工、工程建设属地，在辖区内对所有企业劳动合同与劳务用工情况进行全面调查，摸清底数，掌握实情。要全面体检，发挥律师、公证员、基层法律服务工作者的作用，针对劳动合同签订情况进行全面法律体检，建立体检档案，跟进服务措施。要全面分析，对劳动合同签订与劳务用工中存在的问题，结合信息化科技手段，进行大数据比对分析，认真排查各类劳动合同和劳务用工违法违规情况，提供个性化、多元化法律解决方案。5月底前，各省（区、市）司法厅（局）要形成书面普查报告（要有情况，有数据，有分析，有案例，有对策）报部。

（四）推动欠薪纠纷从集中化解到及时就地化解。创新发展“枫桥经验”，坚持调解先行，大力加强涉及农民工欠薪纠纷人民调解工作。要根据农民工用工特点，聚焦农民工主要输出地和用工地，在建筑工程、餐饮住宿、物流快递等重点行业，展开针对性、经常性排查，对排查出的纠纷隐患，建立台账，及时预警化解。要健全完善人民调解组织网络，努力把工作伸向农民工最需要的地方，积极动员企业、商会人民调解委员会和行业性专业性劳动争议人民调解组织，加大对涉及农民工欠薪纠纷的调处力度，加强权益保护。要统筹各类法律服务资源，加强工作协调联动，完善农民工欠薪工作常态化机制，坚持抓早抓小抓经常，努力实现治理欠薪工作从源头上抓、从根子上抓，努力变被动调解为主动调解，变事后调解为事先预防，变集中化解为平时化解。

（五）专项做好根治欠薪领域的普法与依法治理。司法行政机关要依托网站和“两微一端”等平台，加大欠薪违法、依法支付薪酬的普法宣传，推动实施对欠薪违法行为的依法治理。要强化对领导干部的法治宣传教育，强化对政府投资工程的监管，对资金拨付、工资支付等各个环节予以规范，确保工程款按期拨付，实现农民工工资零拖欠。以建筑工程和制造业领域为重点，组织和深化“送法到工地、到企业”等活动，宣传欠薪违法行为的法律后果，督促企业增强法律意识，规范劳动用工制度，依法签订劳动合同，按时按规发放工资。

（六）全力做好欠薪维权法律援助工作。司法部将依托中国法律服务网开通法律援助求助网，农民工可以就讨薪问题随时随地在网上求助。各地要在“12348”公共法律服务热线电话设立根治欠薪服务专席，公共法律服务中心（站、室）根据条件设置专门窗口，确保农民工及时得到法律咨询和法律援助。要开通农民工欠薪法律援助“绿色通道”，对欠薪农民工一律免于审查经济困难条件，简化审批手续，努力做到当天申请、当天受理、当天审批、当天指派律师提供法律援助。对可能引发群体性讨薪或敏感重大的案件信息，法律援助机构要及时与劳动监察执法机构、政府信访等部门互通情况，协助做好相关处置工作。

（七）创新做好公证服务根治欠薪工作。司法行政部门要配合人力资源社会保障等部门，指导督促拖欠工资的企业与劳动者签订还款协议，并由公证机构依法赋予强制执行效力。研究建立完善公证失信当事人名单管理制度和公证机构主动催缴制度，对于办理还款协议赋予强制执行效力公证后，仍逾期拒不还款的欠薪企业，支持公证机构在签发执行证书前，先予申报纳入失信公证当事人名单，按照一定的程序及时实施失信惩戒。

（八）统筹做好欠薪维权各项法律服务工作。组织律师持续开展“尊法守法 携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，协助处理劳动争议案件，帮助农民工解决工资拖欠问题，并与“法援惠民生 服务农民工”品牌建设统筹衔接，进一步扩大活动规模，延长活动时间，打造活动品牌，推动活动开展常态化。加强和规范企业法律顾问工作，推动有需求的企业建立法务工作机构、配备专门人员或者选聘外部法律顾问，开展民营企业公司律师试点工作，促进企业依法经营、合规发展，预防拖欠农民工工资现象发生。组织司法鉴定机构认真做好农民工欠薪维权诉讼专门性问题的司法鉴定工作，积极提供司法鉴定法律援助，依法为农民工欠薪维权提供专业技术支持。

三、加强组织领导，确保根治欠薪系统性举措落地见效

当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带着对农民工、对劳动者的深厚感情，将根治欠薪工作列入重要议事日程，全力以赴、全力作为。要细化落实方案，结合本地实际，制定实施方案，细化具体措施，层层抓好落实。要加强工作协调，积极与财政、人社、银行等部门做好沟通衔接，形成根治欠薪工作合力，提高工作效率，优化工作效果。要形成长效机制，深入开展实地调研，摸清重点难点问题，提出有针对性的解决措施，注重运用信用手段，加大拖欠工资“黑名单”管理工作力度，实施失信联合惩戒，健全预防和解决欠薪问题的长效机制。

有关贯彻落实情况请及时报部。

(责编：仝宗莉、赵爽)