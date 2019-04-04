人民网>>财经

聚餐后乘醉驾领导的车回家 出事故受伤算不算工伤？

2019年04月04日08:18  来源：华商报
 
原标题：出事故受伤算不算工伤？

　　核心提示

　　3月27日晚11时许，在朱雀大街某超市工作的小杨下班后，应邀去烧烤店和经理、门店店长等同事5人聚会，酒过三巡之后，店长步行回家，经理刑某开车送其余3人回家，路过清凉寺北路附近时与路边隔离设施相撞，小杨腿部多处骨折，刑某及另一同事重伤昏迷，另一同事事发后自行离去。截至4月3日，小杨家人筹措的9万多元治疗费用已花光，面对之后的高额治疗费用，小杨家人一筹莫展，而且他们也不知道这个工伤能不能申请下来。

　　主讲律师

　　■陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师

　　■陕西保群律师事务所宋伟律师

　　■大成律师事务所程昭律师

　　事件经过

　　加班后和同事喝酒吃烧烤 乘领导车回家出了车祸

　　小杨家住西安市雁塔区杨家村，在朱雀大街一超市担任经理助理，3月27日晚11时许，小杨加班盘点完货物后打卡下班，应邀到紫郡长安小区北区一家烧烤店，和经理、店长及其他同事聚会。小杨说：“当时5个人喝的啤酒，我去之前他们4个人已经喝了一会儿。”

　　凌晨3时许，聚会结束，离家较近的店长步行离开，经理刑某开车送其余3人回家。当行至朱雀大街与清凉寺北路十字口时，与路边隔离设施相撞。

　　“我儿子腿受伤了，其他2人现在还在重症监护室，另1人没什么事，发生事故后自行离开了。”昨日，小杨的父亲李先生说，事发时间是3月28日凌晨3时许，“孩子出事后怕家人担心，先给姨夫打电话，他姨夫到医院后发现情况严重，4时许才打电话通知我们。”

　　李先生说：“我是名残疾人，妻子月收入两三千元，家中还有两位老人需要赡养，5岁的小女儿这几天发烧。”李先生说，家中没有积蓄，孩子出事后花了9万多元，都是向亲戚朋友借的，预交款已用完了，还欠医院3000多元。“医生说后续手术、康复治疗费用可能要30多万元。”

　　“儿子在超市工作有一年了，超市没和儿子签订劳动合同，也没交纳保险。”李先生说，去该超市找过相关负责人，但对方说可能不算工伤。4月2日下午，该超市人事部门经理来过，说会向上汇报申请，但具体得交通事故认定书出来才能定。

　　超市称将为受伤员工申报工伤保险及商业险

　　昨日上午10时许，躺在西安市红会医院病床上的小杨，刚做完手术神志有些不太清楚。红会医院诊断证明书显示，小杨左胫骨平台骨折、左足多发性骨折、左股骨干骨折。

　　据西安市公安交通司法鉴定中心出具的血醇检验报告案情摘要显示，刑某驾驶小车在朱雀大街与清凉寺北路十字口南100米由北向南车道时，与路边隔离设施相撞，刑某及车内乘客小杨、简某某受伤。经检测刑某血醇浓度为197.50mg/100ml，属于醉酒驾驶。

　　记者试图联系当时受伤较轻并自行离去的张某，但其电话一直无法接通。之后，记者拨打了刑某电话，他的一位朋友说，目前医药费花费9万多元了，人依旧处于昏迷当中。

　　昨日下午6时许，该超市相关负责人说，他们了解到，当时几名员工是下班后私下聚会，发生事故时驾驶员为醉驾。事故发生后，公司积极配合交警部门对事件展开调查，并成立了应急处理小组，对伤者多次进行探望，安抚员工家属。

　　该负责人说，他们已经准备了相关资料，为员工申报工伤保险及商业险。“申报是要走程序的，需要等交警方面事故认定书下来。”

　　对于家属未签订劳动合同及未缴纳保险的说法，该负责人说，小杨属于第三方派遣员工，劳动合同应和第三方劳务公司签署，并且属于自愿放弃交纳保险，也没向他们提供保险账号。

　　律师说法

　　如果未签劳动合同可投诉

　　认定为工伤较为困难

　　陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师说，小杨的情况认定为工伤比较牵强。

　　按法律规定，一般在工作时间和场所内，因工作原因受到事故伤害的应当认定为工伤。此外，在上下班途中发生交通事故，当事人负非主要责任时，才能认定构成工伤。当事人和领导吃饭，并在领导试图酒后驾车没劝住还与其同行，属于将自己放在危险处境中，自己对其所受的损害结果也应负有一定责任。

　　朱长江律师说，劳动合同法规定，劳动者与用工单位产生劳动关系后1个月内，应当签订劳动合同，并办理养老、医疗、失业三险。如果用人单位未按相关规定办理，当事人可以向劳动监察大队投诉反映，让行政部门责令用人单位进行改正。

　　陕西保群律师事务所宋伟律师说，工伤的认定比较复杂，一般来说要符合在工作时间及地点内，因工作原因这三点才认定。法律还规定有特殊情况，比如在上下班途中发生交通事故，或是劳动时间内突发疾病，48小时没抢救过来等。

　　当事人可以申请工伤认定，但认定工伤成功的可能性比较小。如果工伤认定失败，该公司也应承担劳动法规定的相关责任。如果认定工伤成功，而用人单位没有交社保，用人单位应进行相应赔偿。

　　宋伟律师说，因为涉及酒驾，肇事司机也应承担责任。

　　如属团建可能被认定工伤

　　活动组织者应负法律责任

　　大成律师事务所律师程昭说，如果是普通朋友之间请客吃饭，下班时间很难认定为工伤。但如果属于公司团建活动，则有可能被认定为工伤。一般关于聚会是否属于团建，法院会根据聚会活动的主题及目的，聚会地点距用人单位远近，及聚会场所是否与用人单位有合作来综合考虑判断是否为团建活动。

　　如果认定工伤成功，而小杨没有与用人单位签订劳动合同并交纳相应保险，走工伤保险程序比较麻烦。但该公司应根据未交纳保险造成的损失，赔偿相应医药费。程昭律师说，没有签订劳动合同，不代表没有劳动关系，法院一般会根据考勤制度、工资发放、岗位职责等来判断双方是否存在劳动关系。

　　程昭说，根据侵权责任法，活动组织者应该有安全保障义务，如果聚会有人喝多了，活动组织者应将其安顿好避免意外发生，如果因为聚会劝酒或未安顿好醉酒者造成损害，活动组织者应负相应法律责任。 华商报记者 蒲阳 摄影 陈团结

(责编：仝宗莉、赵爽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved