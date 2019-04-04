聚餐后乘醉驾领导的车回家 出事故受伤算不算工伤？

原标题：出事故受伤算不算工伤？

核心提示

3月27日晚11时许，在朱雀大街某超市工作的小杨下班后，应邀去烧烤店和经理、门店店长等同事5人聚会，酒过三巡之后，店长步行回家，经理刑某开车送其余3人回家，路过清凉寺北路附近时与路边隔离设施相撞，小杨腿部多处骨折，刑某及另一同事重伤昏迷，另一同事事发后自行离去。截至4月3日，小杨家人筹措的9万多元治疗费用已花光，面对之后的高额治疗费用，小杨家人一筹莫展，而且他们也不知道这个工伤能不能申请下来。

主讲律师

■陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师

■陕西保群律师事务所宋伟律师

■大成律师事务所程昭律师

事件经过

加班后和同事喝酒吃烧烤 乘领导车回家出了车祸

小杨家住西安市雁塔区杨家村，在朱雀大街一超市担任经理助理，3月27日晚11时许，小杨加班盘点完货物后打卡下班，应邀到紫郡长安小区北区一家烧烤店，和经理、店长及其他同事聚会。小杨说：“当时5个人喝的啤酒，我去之前他们4个人已经喝了一会儿。”

凌晨3时许，聚会结束，离家较近的店长步行离开，经理刑某开车送其余3人回家。当行至朱雀大街与清凉寺北路十字口时，与路边隔离设施相撞。

“我儿子腿受伤了，其他2人现在还在重症监护室，另1人没什么事，发生事故后自行离开了。”昨日，小杨的父亲李先生说，事发时间是3月28日凌晨3时许，“孩子出事后怕家人担心，先给姨夫打电话，他姨夫到医院后发现情况严重，4时许才打电话通知我们。”

李先生说：“我是名残疾人，妻子月收入两三千元，家中还有两位老人需要赡养，5岁的小女儿这几天发烧。”李先生说，家中没有积蓄，孩子出事后花了9万多元，都是向亲戚朋友借的，预交款已用完了，还欠医院3000多元。“医生说后续手术、康复治疗费用可能要30多万元。”

“儿子在超市工作有一年了，超市没和儿子签订劳动合同，也没交纳保险。”李先生说，去该超市找过相关负责人，但对方说可能不算工伤。4月2日下午，该超市人事部门经理来过，说会向上汇报申请，但具体得交通事故认定书出来才能定。

超市称将为受伤员工申报工伤保险及商业险

昨日上午10时许，躺在西安市红会医院病床上的小杨，刚做完手术神志有些不太清楚。红会医院诊断证明书显示，小杨左胫骨平台骨折、左足多发性骨折、左股骨干骨折。

据西安市公安交通司法鉴定中心出具的血醇检验报告案情摘要显示，刑某驾驶小车在朱雀大街与清凉寺北路十字口南100米由北向南车道时，与路边隔离设施相撞，刑某及车内乘客小杨、简某某受伤。经检测刑某血醇浓度为197.50mg/100ml，属于醉酒驾驶。

记者试图联系当时受伤较轻并自行离去的张某，但其电话一直无法接通。之后，记者拨打了刑某电话，他的一位朋友说，目前医药费花费9万多元了，人依旧处于昏迷当中。

昨日下午6时许，该超市相关负责人说，他们了解到，当时几名员工是下班后私下聚会，发生事故时驾驶员为醉驾。事故发生后，公司积极配合交警部门对事件展开调查，并成立了应急处理小组，对伤者多次进行探望，安抚员工家属。

该负责人说，他们已经准备了相关资料，为员工申报工伤保险及商业险。“申报是要走程序的，需要等交警方面事故认定书下来。”

对于家属未签订劳动合同及未缴纳保险的说法，该负责人说，小杨属于第三方派遣员工，劳动合同应和第三方劳务公司签署，并且属于自愿放弃交纳保险，也没向他们提供保险账号。

律师说法

如果未签劳动合同可投诉

认定为工伤较为困难

陕西丰瑞律师事务所合伙人朱长江律师说，小杨的情况认定为工伤比较牵强。

按法律规定，一般在工作时间和场所内，因工作原因受到事故伤害的应当认定为工伤。此外，在上下班途中发生交通事故，当事人负非主要责任时，才能认定构成工伤。当事人和领导吃饭，并在领导试图酒后驾车没劝住还与其同行，属于将自己放在危险处境中，自己对其所受的损害结果也应负有一定责任。

朱长江律师说，劳动合同法规定，劳动者与用工单位产生劳动关系后1个月内，应当签订劳动合同，并办理养老、医疗、失业三险。如果用人单位未按相关规定办理，当事人可以向劳动监察大队投诉反映，让行政部门责令用人单位进行改正。

陕西保群律师事务所宋伟律师说，工伤的认定比较复杂，一般来说要符合在工作时间及地点内，因工作原因这三点才认定。法律还规定有特殊情况，比如在上下班途中发生交通事故，或是劳动时间内突发疾病，48小时没抢救过来等。

当事人可以申请工伤认定，但认定工伤成功的可能性比较小。如果工伤认定失败，该公司也应承担劳动法规定的相关责任。如果认定工伤成功，而用人单位没有交社保，用人单位应进行相应赔偿。

宋伟律师说，因为涉及酒驾，肇事司机也应承担责任。

如属团建可能被认定工伤

活动组织者应负法律责任

大成律师事务所律师程昭说，如果是普通朋友之间请客吃饭，下班时间很难认定为工伤。但如果属于公司团建活动，则有可能被认定为工伤。一般关于聚会是否属于团建，法院会根据聚会活动的主题及目的，聚会地点距用人单位远近，及聚会场所是否与用人单位有合作来综合考虑判断是否为团建活动。

如果认定工伤成功，而小杨没有与用人单位签订劳动合同并交纳相应保险，走工伤保险程序比较麻烦。但该公司应根据未交纳保险造成的损失，赔偿相应医药费。程昭律师说，没有签订劳动合同，不代表没有劳动关系，法院一般会根据考勤制度、工资发放、岗位职责等来判断双方是否存在劳动关系。

程昭说，根据侵权责任法，活动组织者应该有安全保障义务，如果聚会有人喝多了，活动组织者应将其安顿好避免意外发生，如果因为聚会劝酒或未安顿好醉酒者造成损害，活动组织者应负相应法律责任。 华商报记者 蒲阳 摄影 陈团结

(责编：仝宗莉、赵爽)