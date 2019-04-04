22款不合格电动车下架 “爱玛”“小鸟”上榜

原标题：22款电动车下架 “爱玛”“小鸟”上榜
本报讯（记者 王薇） 4月15日，我国将实施新的《电动自行车安全技术规范》。昨天，北京市市场监管局对近期本市流通领域电动自行车质量抽查检验结果进行了公示。质量抽检结果显示，有22款电动自行车存在百公里电耗、最高车速、整车质量(重量)等项目不符合国家标准要求的情况。
北京青年记者注意到，在22款不合格电动自行车中，不乏一些知名品牌。有两款为标称天津爱玛车业科技有限公司生产的“爱玛”电动自行车，主要不合格项目为最高车速、反射器和鸣号装置；还有两款为标称天津泰丰小鸟电动车业有限公司生产的“小鸟”电动自行车，主要不合格项目为最高车速、整车质量（重量）、反射器和鸣号装置、限速装置等。
在抽查中，执法人员还发现标称为台州市沃趣车业有限公司的一款电动车，被抽检企业声称厂名厂址被假冒，市市场监管局提醒消费者谨慎购买上述产品。市市场监督管理局已经对销售不合格商品的经营主体立案查处，案件正在办理中，并要求公示的不合格商品生产企业和有关经销单位，应按照相关法律法规的要求主动采取措施下架不合格商品，保护消费者合法权益。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】