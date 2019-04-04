原标题：5月北京部分天然气价格将下调 工商业用气下调1毛

原标题：5月北京部分天然气价格下调

本报讯（记者殷呈悦）继一般工商业销售电价下调之后，北京管道天然气非居民用户销售价格也将于5月起下调。

市发改委称，为促进优化营商环境，减轻企业用气负担，经市政府同意，下调本市工商业及发电用气销售价格。按照新价格表，发电用气每立方米下调0.08元，工商业用气每立方米下调0.1元。供暖、制冷用气及压缩天然气加气母站两项此次未做调整。

市发改委还发布了对管道天然气非居民用户配气价格做出安排的通知。通知称，为推进天然气行业市场化改革，经市政府同意，本市2019年至2021年管道天然气非居民用户配气价格（不含购气损耗）自2019年5月1日执行，其中发电用气、供暖制冷用气、工商业用气配气价格分别为每立方米0.34元、0.46元、0.79元。

(责编：赵爽、仝宗莉)