原标题：去年北京公积金个贷大增55.2%

原标题：去年北京公积金个贷大增55.2%

本报讯（记者 曹政）去年北京地区公积金缴存、提取、贷款三大指标均出现上涨，其中利用公积金的个人住房贷款额更同比去年增长55.2%。来自北京住房公积金管理中心的《北京住房公积金2018年年度报告》发布了如上数据。

缴存方面，缴存额、缴存总额和缴存余额都出现两位数的增长。报告披露，2018年，北京地区新开户单位39042个,实缴单位183219个，净增单位（实缴）24956个；新开户职工95.7万人，实缴职工778.87万人，净增职工（实缴）46.64万人；缴存额1980.1亿元，同比增长15.7%。2018年年末，缴存总额13096.37亿元，同比增长17.8%；缴存余额4244.08亿元，同比增长14.1%。

同时，去年370.14万名缴存职工提取住房公积金1455.39亿元。提取金额中，住房消费提取占88.2%；非住房消费提取占11.8%。

备受关注的贷款方面，2018年，北京地区发放住房公积金个人住房贷款80738笔、831.33亿元，同比分别增长39.6%、55.2%。报告也透露，2018年，公积金通过贷款支持职工购房681.37万平方米。年末住房公积金个人住房贷款市场占有率为28.9%，比上年同期增加2.3个百分点。通过申请住房公积金个人住房贷款，购房职工减少利息支出约2063379.01万元。

也是在去年，公积金新政发布，调整个贷政策。这也是落实“房住不炒”的定位。从职工贷款笔数能看出来，购房建筑面积90（含）平方米以下占68.8%，90至144（含）平方米占28.2%，144平方米以上占3%；购买新房占18.9%（购买保障性住房占12.1%），购买二手房占81.1%。这也意味着，公积金有效地帮助了一批刚需族购房，有助于做到“房住不炒”。

记者还获悉，2018年，管理中心受理职工维护缴存权益投诉案件4295件，结案3872件，为职工追缴住房公积金5758.83万元。对16个单位不依法办理住房公积金缴存登记、不为职工设立住房公积金账户的违法行为共给予行政处罚17万元。对于不缴、少缴住房公积金的546个单位，向人民法院申请强制执行。

公积金业务办理水平也在去年大幅提升。住房公积金涉及的40个公共服务事项，除3个特殊事项外，其余37个事项在2018年年底前全部实现网上受理和网上办理。其中，8个住房公积金缴存和提取类事项，7个住房公积金贷款类事项，可以通过网上办结；16个住房公积金缴存、提取类事项，6个住房公积金贷款类事项，可以通过网上受理。

(责编：赵爽、杨曦)