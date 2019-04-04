人民网>>财经

去年北京公积金个贷大增55.2%

曹政

2019年04月04日08:29  来源：北京日报
 
原标题：去年北京公积金个贷大增55.2%

　　原标题：去年北京公积金个贷大增55.2%

　　本报讯（记者 曹政）去年北京地区公积金缴存、提取、贷款三大指标均出现上涨，其中利用公积金的个人住房贷款额更同比去年增长55.2%。来自北京住房公积金管理中心的《北京住房公积金2018年年度报告》发布了如上数据。

　　缴存方面，缴存额、缴存总额和缴存余额都出现两位数的增长。报告披露，2018年，北京地区新开户单位39042个,实缴单位183219个，净增单位（实缴）24956个；新开户职工95.7万人，实缴职工778.87万人，净增职工（实缴）46.64万人；缴存额1980.1亿元，同比增长15.7%。2018年年末，缴存总额13096.37亿元，同比增长17.8%；缴存余额4244.08亿元，同比增长14.1%。

　　同时，去年370.14万名缴存职工提取住房公积金1455.39亿元。提取金额中，住房消费提取占88.2%；非住房消费提取占11.8%。

　　备受关注的贷款方面，2018年，北京地区发放住房公积金个人住房贷款80738笔、831.33亿元，同比分别增长39.6%、55.2%。报告也透露，2018年，公积金通过贷款支持职工购房681.37万平方米。年末住房公积金个人住房贷款市场占有率为28.9%，比上年同期增加2.3个百分点。通过申请住房公积金个人住房贷款，购房职工减少利息支出约2063379.01万元。

　　也是在去年，公积金新政发布，调整个贷政策。这也是落实“房住不炒”的定位。从职工贷款笔数能看出来，购房建筑面积90（含）平方米以下占68.8%，90至144（含）平方米占28.2%，144平方米以上占3%；购买新房占18.9%（购买保障性住房占12.1%），购买二手房占81.1%。这也意味着，公积金有效地帮助了一批刚需族购房，有助于做到“房住不炒”。

　　记者还获悉，2018年，管理中心受理职工维护缴存权益投诉案件4295件，结案3872件，为职工追缴住房公积金5758.83万元。对16个单位不依法办理住房公积金缴存登记、不为职工设立住房公积金账户的违法行为共给予行政处罚17万元。对于不缴、少缴住房公积金的546个单位，向人民法院申请强制执行。

　　公积金业务办理水平也在去年大幅提升。住房公积金涉及的40个公共服务事项，除3个特殊事项外，其余37个事项在2018年年底前全部实现网上受理和网上办理。其中，8个住房公积金缴存和提取类事项，7个住房公积金贷款类事项，可以通过网上办结；16个住房公积金缴存、提取类事项，6个住房公积金贷款类事项，可以通过网上受理。

(责编：赵爽、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved