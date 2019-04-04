清明小长假民宿预订量增长50%
三四线城市增速最快
本报北京4月3日电 （记者杨召奎）4月5日至7日将迎来今年的清明小长假，也将迎来游客出行的小高峰。民宿短租平台途家网今天发布的数据显示，今年清明节小长假民宿预订量相对于去年同期增长50%左右，游客集中在4月5日出游。北京、成都、重庆、武汉、西安、上海、杭州、厦门、苏州、南京成热门目的地前10名。
“尽可能抓住机会出门旅游，已经成为当前大多数都市家庭的生活方式。清明节假期期间除了要进行传统祭扫活动之外，也给很多人提供了踏青、出游的机会。尤其是今年的清明节前后，全国多数地方气温舒适宜人，是出游赏玩的好时节。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍说。
从民宿预订增速来看，晋中、上饶、九江、潮州、凉山的热度提升最为明显。其中，晋中、上饶、九江的预订量同比增速超过了20倍，三四线城市的出游订单数量持续增长。
由于今年清明假期为周五至周日，游客拼假出游的计划较少，两天一夜的订单行程占比超过60%，近郊游、踏青游成为小长假的首选。以北京为例，新国展中心、八达岭长城、顺义温泉、十三陵、北京植物园是清明节期间周边游热门景点。
伴随着出游小高峰的是民宿间夜价格的增长。从预订数据来看，今年清明节假期的民宿间夜均价相对于去年增长了10%左右。随着假期的临近，价格仍有上涨可能，游客出行计划应早确定。
杨召奎
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