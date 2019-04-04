人民网>>财经

清明小长假民宿预订量增长50% 三四线城市增速最快

杨召奎

2019年04月04日08:31  来源：工人日报
 
原标题：清明小长假民宿预订量增长50% 三四线城市增速最快

　　清明小长假民宿预订量增长50%

　　三四线城市增速最快

　　本报北京4月3日电 （记者杨召奎）4月5日至7日将迎来今年的清明小长假，也将迎来游客出行的小高峰。民宿短租平台途家网今天发布的数据显示，今年清明节小长假民宿预订量相对于去年同期增长50%左右，游客集中在4月5日出游。北京、成都、重庆、武汉、西安、上海、杭州、厦门、苏州、南京成热门目的地前10名。

　　“尽可能抓住机会出门旅游，已经成为当前大多数都市家庭的生活方式。清明节假期期间除了要进行传统祭扫活动之外，也给很多人提供了踏青、出游的机会。尤其是今年的清明节前后，全国多数地方气温舒适宜人，是出游赏玩的好时节。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍说。

　　从民宿预订增速来看，晋中、上饶、九江、潮州、凉山的热度提升最为明显。其中，晋中、上饶、九江的预订量同比增速超过了20倍，三四线城市的出游订单数量持续增长。

　　由于今年清明假期为周五至周日，游客拼假出游的计划较少，两天一夜的订单行程占比超过60%，近郊游、踏青游成为小长假的首选。以北京为例，新国展中心、八达岭长城、顺义温泉、十三陵、北京植物园是清明节期间周边游热门景点。

　　伴随着出游小高峰的是民宿间夜价格的增长。从预订数据来看，今年清明节假期的民宿间夜均价相对于去年增长了10%左右。随着假期的临近，价格仍有上涨可能，游客出行计划应早确定。

　　杨召奎

　

(责编：赵爽、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved