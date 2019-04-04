原标题：北京交通综合行动计划发布 今年地铁公交将实现“一码通行”

2019年北京交通综合行动计划发布 今年地铁公交将实现“一码通行”

4月3日，北京市人民政府办公厅发布《2019年北京市交通综合治理行动计划》(以下简称“行动计划”)。北京青年报记者了解到，今年北京将推进14条轨道交通新线建设、开通3条地铁新线。在交通便民措施方面，今年北京的地铁公交将实现“一码通行”、电子一卡通免交押金等。在交通管理方面，继续实施共享单车总量控制政策。同时，将加大对未办理进京证进京车辆处罚力度。

推进1号线与八通线贯通运营

根据行动计划，北京将加快轨道交通建设，实现轨道交通新机场线一期、7号线东延、八通线南延3条线路开通试运营。持续推进轨道交通3号线一期、8号线三期、12号线、14号线剩余段、16号线二期、17号线、19号线一期、房山线北延、昌平线南延一期、燕房线支线、机场线西延、S1线、平谷线、CBD线等线路建设，确保完成年度建设任务。实现轨道交通13号线拆分工程开工建设。加快推进已运营线路上6处未开通车站建设及118处出入口改造。

同时，持续开展轨道交通1号线与八通线贯通运营、6号线延时运营、10号线运力提升、市郊铁路副中心线运营组织优化等专项工作；推进既有线路244套老旧安检设备更新，在新开通线路试点安装智能比对、快速识别的新型安检设备等。

今年实现电子一卡通免押金

公交方面，打造2条“准时、快捷、方便”的公交示范走廊，优化调整80条公交线路，完成全市公交干线网优化方案。此外，北京还将继续打造主要通勤线路的快速公交方案，研究通燕高速(市界-白庙检查站)进京方向公交专用道施划方案，设置并施划完成通燕高速白庙检查站公交安检专用通道。

值得一提的是，根据行动计划，今年北京将实现地面公交和轨道交通一码通行、电子一卡通免交押金；研究推出多元化票种，为短期来京旅游、参加商务活动的乘客提供便利。这意味着，今后北京市民在乘坐公交车时也可以刷手机二维码。

年内将完成850公里自行车道

今年北京将继续投入力量为自行车骑行者和行人打造良好的出行环境，预计年内将完成850公里自行车道、人行步道综合治理；完成回龙观至上地自行车专用路建设；建设CBD和回龙观地区2个慢行示范街区；完成朝阳门南天桥等20座过街天桥升级改造。北京将继续实施互联网租赁自行车(共享单车)总量控制，落实企业运营考核评价制度。

在道路建设方面，今年将实现新机场高速、新机场北线高速(中段)、延崇高速(北京段)全线贯通；开工建设G109新线高速公路等工程；加快推进京雄高速、承平高速、京哈高速拓宽改造、东六环路(城市副中心段)入地改造等前期工作。

在城市路网建设方面，实现长安街西延、新八里桥、环球影城东六环立交工程建成通车；持续推进广渠路东延、永引南路、化工路、宋梁路北延、孔兴路、通马路、九棵树西路、九德路、环球影城京哈立交等项目建设；同时还将实施北清路、安立路快速化提级改造工程。

加强外埠客车进京通行管理

在执法政策方面，今年北京将加强外埠客车进京通行管理，升级改造信息服务系统，依法加大对未办理进京证或进京证超过有效期车辆的处罚力度。同时，加强货运车辆通行管理，加大对本市和外埠高排放货车管控力度；研究制订本市新能源物流配送车辆便利通行政策。

违法停车一直是北京的交通乱象之一。今年北京将加大道路电子监控执法设施建设力度，升级改造389处重点路口老旧违法监测设施，推进公交专用道车载执法设备随车安装，提升现有非现场执法资源共享水平。

(责编：赵爽、仝宗莉)