官方预计清明小长假全国口岸日均出入境人数将达199万

中新社北京4月4日电 记者4日从中国国家移民管理局获悉，2019年清明小长假期间全国口岸日均出入境人数将达到199万人次，预计同比增长5.4%。北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场等大型空港口岸出入境客流总体平稳，毗邻港澳陆地口岸、与台湾直航口岸返乡祭祖的港澳台居民明显增多，客流增幅较大。预计拱北口岸日均出入境人数将达到42.5万人次，罗湖口岸日均出入境人数将达到30.6万人次，福田口岸日均出入境人数将达到18.8万人次，西九龙站口岸日均出入境人数将达到9.2万人次。
日前，国家移民管理局就做好清明小长假期间口岸边检工作专门作出部署，要求全国边检机关科学预测、及时发布本口岸出入境客流情况，备足执勤警力，开足验证通道，积极引导旅客安全有序出入境，确保中国公民通关候检不超过30分钟。特别是毗邻港澳陆地口岸、与台湾直航口岸，要为返乡祭祖的港澳台居民提供出入境通关便利，并安排警力为需要特殊照顾的老人、儿童以及其他行动不便旅客提供帮助。(记者 张子扬)
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