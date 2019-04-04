北京：2019年政策性住房首批计划开工17.2万套

人民网北京4月4日电 3月22日，市住房城乡建设委、市发展改革委、市规划自然资源委联合下发《关于印发2019年度政策性住房首批开工竣工计划的通知》（以下简称《通知》）。
《通知》显示，首批列入开工建设计划项目147个、房源约17.2万套，其中计划2019年开工的项目116个、房源13.6万套；推进前期手续的项目31个、房源3.6万套。计划年内开工的项目中，政策性租赁房项目45个、房源约4.6万套，政策性产权房项目71个、房源约9万套。
《通知》表明，列入竣工计划项目72个、房源约8万套，其中公共租赁住房0.6万套，安置住房4.2万套，经济适用住房0.6万套，限价商品住房2.2万套，共有产权住房0.4万套。
《通知》要求，各区纳入开工计划的项目，应严格落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，尽快稳定规划条件，简化手续办理，加快推进开工建设。纳入竣工计划的项目，要着重抓好工程质量、验收手续，明确竣工时间安排，确保配套市政基础设施和公共服务设施同步交用。（实习生常瑞雪）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】