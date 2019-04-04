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北京：2019年政策性住房首批计划开工17.2万套

2019年04月04日14:19  来源：人民网-财经频道
 

        人民网北京4月4日电  3月22日，市住房城乡建设委、市发展改革委、市规划自然资源委联合下发《关于印发2019年度政策性住房首批开工竣工计划的通知》（以下简称《通知》）。

     《通知》显示，首批列入开工建设计划项目147个、房源约17.2万套，其中计划2019年开工的项目116个、房源13.6万套；推进前期手续的项目31个、房源3.6万套。计划年内开工的项目中，政策性租赁房项目45个、房源约4.6万套，政策性产权房项目71个、房源约9万套。

    《通知》表明，列入竣工计划项目72个、房源约8万套，其中公共租赁住房0.6万套，安置住房4.2万套，经济适用住房0.6万套，限价商品住房2.2万套，共有产权住房0.4万套。

    《通知》要求，各区纳入开工计划的项目，应严格落实《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求，尽快稳定规划条件，简化手续办理，加快推进开工建设。纳入竣工计划的项目，要着重抓好工程质量、验收手续，明确竣工时间安排，确保配套市政基础设施和公共服务设施同步交用。（实习生常瑞雪）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)
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