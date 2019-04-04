原标题：给消费“蛋糕”加点新口味

家住北京亦庄的王鑫，喜欢下班后去大族广场的一家概念生鲜超市，挑选新鲜的螃蟹、鱼虾，由厨师现场烹饪加工，吃完再回家。让他满意的是，这家生鲜超市也有在线订购服务，下单后1小时内送达，即使周末宅在家里，也能吃到新鲜的食材，再也不用在冰箱囤海鲜和蔬菜水果了。

像王鑫一样，很多人都体验过新零售带来的便捷，这种线上线下一体化的消费模式，也越来越受到消费者的青睐。这只是一个缩影。近来，随着“互联网+”向传统消费领域渗透融合，消费新业态新模式快速兴起，给消费者带来了更多选择。与此同时，我国的消费趋势也在悄然而变。

从量的维度来看，去年，我国社会消费品零售总额突破38万亿元，增量达到3.2万亿元，这相当于1998年全年的社零总额；消费对我国经济增长贡献率达到76.2%，继续成为经济增长第一拉动力。

从结构维度来看，今年春节，滑雪、健身等运动类消费快速增长，赏话剧、看电影等文娱消费成为支出新热点，旅游消费持续走高。当前，我国服务消费增长快于商品消费，服务消费向提质增效升级，商品消费向中高档升级，线下消费向线上线下结合升级，个性化、多元化、定制化消费成为新趋势。

当然，在看到变化的同时，也要看到当前我国消费存在的一些“痛点”：制约消费扩大和升级的体制机制障碍仍然突出，重点领域消费市场还不能有效满足城乡居民多层次多样化消费需求，监管体制尚不适应消费新业态新模式的迅速发展，质量和标准体系仍滞后于消费提质扩容需要……

思危方能居安。消费关乎国计民生，长远来看，要继续推动消费稳定增长，促进形成强大国内市场，持续释放内需潜力，为经济平稳运行提供有力支撑，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。尤其是发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展，培育消费新增长点，给消费“蛋糕”加点新口味。

具体而言，给消费“蛋糕”加点新口味，要顺应消费需求的新变化，多渠道增加优质产品和服务供给。比如大力发展养老特别是社区养老服务业，加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，壮大旅游产业，稳定汽车消费等。

同时，构建更加成熟的消费细分市场，围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向，突破深层次体制机制障碍，保证基本消费经济、实惠、安全，培育中高端消费市场，形成若干发展势头良好、带动力强的消费新增长点。积极培育网络消费、定制消费、体验消费、智能消费、时尚消费等消费新热点，鼓励与消费者体验、个性化设计、柔性制造等相关的产业加快发展。

当然，“蛋糕”要有新口味，也要让人能买得起。毕竟只有钱袋子鼓起来，“买买买”才有更多底气。因此，要多措并举促进城乡居民增收，增强消费能力；同时，要大力改善消费环境，治理侵权仿冒、价格欺诈、虚假宣传、假海淘等行为，加强消费者权益保护，让群众“能消费”“愿消费”“敢消费”。

目前，我国人口规模接近14亿，其中，中等收入群体已达四亿多人，是全球最具成长性的消费市场。未来，随着增加居民收入、改善消费环境、提升产品质量等一系列政策措施加快实施，我国消费升级引领供给创新、供给提升创造消费新增长点的循环动力将会持续增强，消费潜力将进一步释放，消费结构将持续优化升级，消费对经济发展的基础性作用也将更加凸显。（作者：刘坤）

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)