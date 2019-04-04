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新消费时代 促进线上线下消费融合发展 

2019年04月04日14:48  来源：光明日报
 
原标题：新消费时代，欢迎你来！

　　2018年消费对经济增长的贡献率达76.2%，连续五年成为拉动经济增长的第一动力，中国经济正步入消费主导的新发展阶段。今年的《政府工作报告》提出，发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展，培育消费新增长点。

　　消费是最终需求，既是生产的最终目的和动力，也是人民对美好生活需要的直接体现。中国广阔的消费市场需求释放着能量，也蕴含着供给提升的潜力。

　　科技的进步拓展了新的消费方式，改变着人们的生活：“无人超市”“网络支付”“网络外卖”“无人机快递”……这些原来存在于“未来”的名词，如今成了现实。

　　1.新消费催生新职业

　　今年32岁的胡功苗，是百世快递杭州转运中心的一名员工。过去，胡功苗每天睁眼后的第一项工作，就是打开手机，浏览前一天的数据报表，检查每一条线路是否存在异常，计算出当天需要几辆车来运货，把需求发送给承运商，再由承运商把承接任务的司机信息报给他。后来，百世独家自主研发了百世智能调度引擎，这套基于机器学习算法的智能调度和路由规划系统，能够在一两分钟内精准计算出数千个订单的配载方案和配送路径。

　　胡功苗是一位“运力专员”。在人工智能调度引擎的协助下，胡功苗管理着62条发车路线和20个线路承运商,每天可以为转运中心省下10万元。

　　“运力专员”是一个崭新的职业，是在新消费背景下应运而生的，主要职能就是尽可能优化调度车辆，合理匹配人、货、车和线路，从而降低公司运营成本。

　　就业是经济的晴雨表，也是新经济潜力的重要指标。新消费带来的旺盛新需求和广阔新市场，成为新就业的源头活水。从新就业的趋势中，可以看到中国经济结构和产业转型双升级，新产业、新业态、新模式吸纳就业的能力越来越强。

　　消费个性化、零售社交化、线下突围、OEM、ODM精品电商……消费升级一日千里，新的商业业态标志着在移动互联网和数字技术推动下中国“新消费时代”的到来。

　　据人社部网站消息，人社部拟公布15个新职业。其中人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师等，这些都是数字经济直接创造的职业。

　　数据显示，目前中国拥有超过八亿网民，98%的网民使用移动互联网，移动支付用户接近六亿，中国的网上消费与智能手机、移动互联网的兴起同步，迅速崛起。我国网络零售品质不断提升，有力驱动了消费升级。2018年，全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到45.2%，较上年提升7.3个百分点。在规模增长的同时，新旧动能转换进一步加快，线上线下融合、业态模式创新、质量服务提升等新动能加速形成。

　　2018年，中国快递年业务量突破500亿件，自2014年开始连续5年稳居世界第一。快递行业成为新经济的代表和经济发展新动能的重要力量。2016年至2018年，中国快递员数量增长了50%，总数量已经突破300万人。

　　全生态联通，消费场景无处不在，智能手机和移动互联网普及率的快速提升，是大众消费体验变化的基础。埃森哲发布的报告显示，数字技术正推动消费市场加速升级，成为中国消费经济的杠杆。它放大了中国消费者的购买能力，裂变出全新的消费市场结构和消费者行为。

　　在创新驱动战略引领下，新技术、新业态、新模式、新消费风起云涌，从足不出户的外卖美食到自动买单的“无人超市”；从挥舞指尖的移动支付到“即刻响应”的智能家电，新技术引爆新产业，新业态激发新活力，新模式拓宽新路径，新消费缔造新变革。传统产业需要充分借助在移动互联网领域的领先优势和创新能力，畅通消费端与供给端的对接。

　　胡功苗说，他并不用担心被人工智能抢了饭碗，因为智能调度引擎给出的方案虽然能精确地计算出货型结构、车辆仓位等，但无法判断天气异常、车辆故障等客观因素造成的车辆不平衡，通过人工进行识别反馈可以得出更合理的智能调度方案。

　　中国人民大学劳动人事学院课题组披露，2018年阿里巴巴中国零售平台创造了4082万个就业机会，同比增长10.89%，其中包括1558万个交易型就业机会、2524万个带动型就业机会。

　　2.新技术赋能新市场

　　晚上9点，云南昆明一处普通工厂里，两只狗肆意撒着欢儿。许兆英拼完了一天的玫瑰花瓣，才想起来没有吃晚饭。自从2015年大学毕业后，她每天与花香为伴。一旦扎进玫瑰花海里，她常常忘记了时间。

　　1993年出生的许兆英和很多女生一样，一看到花，就觉得很快乐，感叹于大自然的瑰丽神奇。从传统的鲜花工厂里的销售员到互联网鲜花产业的创业者，许兆英与十多位90后年轻人一起，独辟“永生花”的网上销售路径，通过互联网掘金市场。

　　相对于传统的鲜花工厂和普通的网上模式，许兆英的“永生花”在短时间内赢得了众多消费者的青睐。

　　“新消费时代”意味着以消费者为中心重新定义品牌产品组合，重新构建生产、销售和服务的逻辑和链条。消费群体的变化直接关联到消费的变革。在这个时代，新生代消费者成了消费主力，同时也在移动互联网空间中占据着最大的话语权和流量高地。为了融入他们，越来越多的品牌研究年轻一代的生活态度与消费偏爱。

　　消费代际更迭、消费地域延伸、消费内容升级……这些新趋势，标志着移动互联网和数字技术推动下中国“新消费时代”的到来。“80后”“90后”群体正成为中国消费“主力军”。他们的消费主张和个性化需求正引领中国消费，并成为全球消费风向标，这给商家带来商机。

　　90后新生代消费者崛起，成长于物质充裕年代，高度互联网化的他们，拥有不同于以往的消费观念与需求。另一方面，80后步入新的人生阶段，消费理念更加成熟，消费品质进一步上升，消费偏好也从个人关照开始转向家庭关照，关注的消费品类型也正在发生变化。

　　商务大数据监测显示，我国网络零售市场发展呈现几个特点：在质量和服务上更有优势的B2C模式市场份额达到62.8%，较上年提升4.4个百分点。智能手表、智能音像、翻译机等智能产品受到消费者的青睐，同比增长超过80%；社交电商、小程序、短视频等电子商务新模式新业态取得快速发展。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍分析指出，创新型产品和服务消费是今年消费结构升级的主要方向，随着人工智能、互联网、云计算以及大数据技术日趋成熟并应用到传统家具、家电和汽车类耐用消费品领域，这些消费品增长空间巨大。

　　健康化、家庭化、追求精神消费等新的消费理念正在形成，从“面子”消费转向“里子”消费，人们开始更加关注能提升生活品质的消费品类，大众消费进入新阶段，主要表现在：

　　——个人生活品质提升：医药健康、美容护理等品类快速增长。“健康”这一品质生活的前提开始成为“常识性”需求，新消费群体越来越关注自我生活体验。

　　——家庭生活品质标准更新：消费者在消费预算中愿意为家装家饰分配更多比例，3C数码类消费品快速崛起。

　　——个性化消费崛起：在新消费时代，为更好的设计买单这一消费理念正在被越来越多的消费者所接受，成为一个重要的消费趋势。

　　——从本土消费到消费的全球化，线上消费拓展了消费者的选择范围，买遍全球，成为中国新消费时代的常态特征。

　　专家同时指出，互联网等技术创新将服务转化为可购买的品类，形成了更多服务消费类型，加快了服务性消费的转向，主要表现在休闲型服务消费成热点、旅游产品热销、运动健身成为新生活方式。

　　3.新业态激发新活力

　　今年春节前夕，北京侨福芳草地购物中心的下沉广场变身非遗手作市集，春联、剪纸、中国结、印章、京绣等各种传统手工艺齐聚一堂，非遗传承人亲临现场，让人们在逛商场时有了更多文化体验的乐趣……从单一商品消费到商品和服务消费并重，从简单流通方式到多种业态线上线下融合发展，北京已由商品消费主导转型为服务消费主导，由速度型向质量型转变，消费升级特征进一步显现。今年，北京总消费预计增长7.5%左右，服务消费占总消费的比重将达到55%左右。

　　新技术的突破推动着新产品的出现，还推动着新业态的崛起，比如体验店、智能店、无人店，都是为了适应新消费习惯，并以市场需求为导向……有统计显示，2018年，线上线下融合的新零售消费占比已经达到22%。

　　北京工商大学经济学院贸易系主任洪涛指出，目前消费者消费习惯正从物质性消费，向精神性、享受性和文化性消费转变。消费对象既是实物商品，也是服务商品，同时还是体验性商品，正成为一种新的时尚。

　　2018年消费对我国经济增长的贡献率继续提升，但与此同时，社会消费品零售总额的增速回落至9%，自2004年以来首次跌破了两位数。

　　商务部市场运行司副司长王斌指出，从社会消费品零售总额的规模看，我国目前稳居世界第二位，与美国零售与餐饮业销售额的差距进一步缩小。我国消费结构升级仍处于上升期，消费规模稳步扩大，消费模式不断创新，消费升级趋势不变，消费贡献进一步增强，消费升级在我国还将经历较长的发展阶段。2019年，消费市场承压较大，消费增速仍有可能进一步放缓。但我国拥有14亿人口的大市场，其中有4亿中等收入群体，蕴含着大量的消费升级需求。

　　近期，十个部门联合印发了《关于进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》，推出包括促进汽车和绿色智能家电消费、深化收入分配改革、加大消费者权益保护等24条具体政策举措，多措并举促消费，这将对稳定消费发展势头，实现今年消费市场良好开局发挥重要的作用。“预计2019年社会消费品零售总额将继续处于平稳较快的增长区间。”王斌表示。

　　2019年，增强居民消费能力的大红包来了，多措并举促进城乡居民增收：首先是稳增长保就业促增收，促进居民收入增长与经济增长基本同步。其次是减税降费促增收，新的减税政策有效减轻居民的生活负担，增强了人们的消费意愿。再次是补齐公共服务短板促增收，确保财政基本民生投入只增不减，推动实施技能人才、新型职业农民、科研人员等重点群体增收激励计划，研究制定居民增收三年行动方案，深化收入分配制度改革。

　　促进新消费还须进一步改善市场消费环境。我国不断加强消费者权益保护，强化消费领域企业和个人信用体系建设，加强重要商品质量追溯体系建设，加大对销售假冒伪劣产品行为打击力度，建立健全旅游等领域服务和收费的标准，推动便捷支付方式推广升级，促进线上线下消费融合发展，让群众能够放心消费、便利消费。专家提出，在供给方面要顺应市场新变化，多渠道增加优质产品和服务的供给，以供给侧结构性改革满足群众多层次、多样化的消费需求。（本报记者 张翼）

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)
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