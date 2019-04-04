国开行：支持粤港澳大湾区重点领域建设

国家开发银行4月3日在京召开党委中心组学习（扩大）会，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》和支持粤港澳大湾区建设进行集体学习，国开行党委书记、董事长赵欢主持会议。国家发展改革委地区经济司司长郭兰峰应邀作专题辅导报告，就粤港澳大湾区建设的战略背景、重大方向、重大原则，以及有力有效推进大湾区建设各项重大任务等内容进行了深入阐述和权威解读。国开行党委副书记、行长郑之杰，党委委员、副行长周清玉、马欣、刘金出席会议。

会议指出，推进粤港澳大湾区建设，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新举措，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。国开行作为体现党和国家意志、服务国家战略的开发性金融机构，在支持粤港澳大湾区建设中具有义不容辞的责任和义务。自2017年粤港澳大湾区部署提出以来，国开行主动贯彻落实国家政策，积极参与顶层规划设计，大力支持大湾区基础设施互联互通、现代产业、社会民生等领域重点项目建设，加大探索建立粤澳合作发展基金、泛珠三角基金、大湾区发展基金等创新力度，在支持粤港澳大湾区建设中取得了积极成效。《发展规划纲要》发布后，国开行第一时间对纲要内容进行学习和梳理，初步编制了“任务分解清单”。下一步，全行上下要进一步深化认识、提高站位，把思想和行动统一到习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述精神上来，把支持粤港澳大湾区建设作为担当和落实好国家战略职责使命的重要抓手，把支持《发展规划纲要》落地实施作为服务高质量发展的重中之重，切实把党中央国务院各项决策部署落到实处。

会议要求，国开行要聚焦重点领域和重点任务，充分发挥开发性金融支持粤港澳大湾区建设的优势。一是助力大湾区互联互通。发挥在“两基一支”领域的传统优势，加大力度支持基础设施互联互通建设，畅通对外联系通道，提升内部联通水平，推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络。用好债券银行优势和香港分行离岸人民币资金业务中心定位，主动开展金融创新，推进金融市场互联互通。二是助力大湾区创新发展。充分利用大湾区培育推动高质量发展和建设现代化经济体系新引擎的平台，发挥综合金融服务优势，支持粤港澳大湾区打造高水平科技创新载体和平台。三是助力大湾区深化开放。积极推动大湾区建立与国际接轨的开放型经济新体制，对接高标准贸易投资规则，建设高水平参与国际经济合作新平台，培育国际合作和竞争新优势。

会议强调，国开行要加强组织领导和统筹协调，总行将成立粤港澳大湾区专项工作领导小组，建立共商共建协调机制，制定支持大湾区建设的三年行动计划或指导意见，统筹推动大湾区业务发展；各有关部门和分行要按照职责分工，不断探索创新理念、模式、政策、产品，增强服务大湾区建设的响应能力、服务水平和工作效率，为推动粤港澳大湾区成为高质量发展的典范作出新的更大贡献，谱写开发性金融支持粤港澳大湾区建设的新篇章。

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(责编：袁勃)