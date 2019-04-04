工行正式发布军运会合作伙伴服务方案

2019年4月4日，中国工商银行与第七届世界军人运动会（简称军运会）执委会在武汉联合举办军运会银行合作伙伴发布会，正式发布工行合作伙伴联合标识、主视觉设计方案及军运会主题借记卡等专属系列金融产品。此前，经军运会组委会遴选授权，工商银行作为第一家军运会赞助企业与军运会执委会签署合作协议，成为第七届世界军人运动会银行类合作伙伴。

工商银行副行长谭炯表示，自2018年6月成为武汉世界军运会银行合作伙伴以来，工行专门组建了强大的综合服务团队，围绕赛事各项需求制定了专属服务方案和应急预案。针对军运会金融需求，工行加强人员、资源和渠道的配备，对赛事期间来宾关注的各项产品服务进行升级与改造，依托线上线下服务渠道、丰富的产品体系以及安全高效的资金保障能力，全力为赛事举办提供安全、高效、稳定、专业的银行服务保障，将优质服务“零距离”送达至每一位参赛人员。此外，工行还向境内外员工发出“体育传递友谊、服务创造价值”的倡议，鼓励境外机构员工加入志愿者团队，为来自全球的军人运动员和游客提供高品质服务。

长期以来，工商银行秉承“军队服务无小事”的原则，持续推动科技拥军、智力拥军、服务拥军建设，深化军民融合，受到了军人客户的高度认可，成为军队银行服务的主办银行。

其中，工商银行针对军队客户的特点，加强金融产品、服务创新，开辟专属服务通道，持续提升服务供给水平。推出了“随军行”军人服务体系、95588客服专线、“长城”理财、“军魂卡”、主题贵金属、军人“融e借”信用消费贷款等一系列军人专属产品和服务，有效满足了军人客户个性化、多元化的金融需求。

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(责编：袁勃)