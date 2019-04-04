减税降费让企业发展更有底气

为更好推动减税降费各项政策落实到位，展示全市税务系统便民办税、减税降费方面的新思路、新举措，张家口市局开展减税降费大讲堂和“落实减税降费，促进经济高质量发展”税企座谈会。
在税企座谈会上，国网新源张家口风光储示范电站有限公司、张家口先行电力设计有限公司、张家口通泰控股集团有限公司等10家全市重点企业代表围绕减税降费、便民办税和税务干部进行了深入交流，国网新源张家口风光储示范电站有限公司财务主任刘海旭说道：“4月1日新税率执行以后，预计我公司可以减税2000万元左右，这不仅直接推动了企业发展，还让我们在发展新能源产业的道路上走的更有信心和底气。”
在市工人文化宫，能够容纳600余人的税收大讲堂座无虚席，市局业务骨干精心备课，就增值税减税、小微企业所得税普惠、个人所得税扣除、便民办税相关举措等进行了深入讲解，使纳税人更加深入的了解最新政策，及时足量领取税收红包。(常晓博)
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