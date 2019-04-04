新和县税务局:减税降费“红包”暖人心

为确保纳税人应享尽享，新和县税务局迅速行动，成立了由10余名办税服务厅青年干部组成的“青年退税突击队”，通过“一对一”“点对点”的工作模式，精准快速为纳税人快速办理退税手续。“我们还抽调7名业务骨干组成退税工作专班，开展减税降费集中办公，对开户名与银行账号不符、人在外地难以联系的纳税人进行集中攻坚，确保啃下每一块硬骨头，让每位纳税人获得实实在在的大礼包。”新和县税务局减税办副主任李振宇说道。
为了确保减税降费工作落到实处，让每一个纳税人都享受到政策实惠。新和县税务局主动作为，积极联系协调县财政局、人行等部门，调取农业银行、信用合作联社、工商银行、邮储银行退税纳税人的开户行信息，专门组建了“上门退税小分队”，利用下班时间上门帮助办理退税，切实降低纳税人来回跑的成本，赢得了纳税人的信任和满意。
“减税降费是一项常态化工作，我们将一以贯之贯彻落实对增值税小规模纳税人按50%顶格减征“六税两费”的减税降费政策，尽心服务，切实扮演好“贴心人”的角色，让纳税人更加便利地领足减税降费“政策红包”，进一步优化税收营商环境，助力实体经济‘轻装前行’，释放更多新动能。”新和县税务局党委书记、局长冯新设说道。（新和县税务局 王海峰）
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