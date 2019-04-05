推动汽车消费市场健康平稳发展

本报北京4月4日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰4日表示，2018年，限额以上汽车类消费占限额以上社会消费品零售额的比重达到26.8%。商务部将会同相关部门多措并举，从优化环境、增加供给、促进升级、拓展消费等重点方面入手，采取积极措施，推动我国汽车消费市场健康平稳发展。

高峰说，在制造业等行业增值税税率下调政策出台后，部分汽车企业调低了车辆销售价格，油价、汽车零部件等相关产品价格也有所下调。这降低了消费者购车成本、用车成本，同时，汽车制造企业也可以将更多的资金投入产品的提档升级，给消费者提供更多更好的选择。总体上看，增值税税率下调有利于促进汽车消费。

高峰表示，商务部将会同相关部门积极采取措施，推动我国汽车消费市场健康平稳发展。一是优化市场环境，重点加大对未按要求明示价格、加价销售、强制搭售、违规限制经销商经营等行为的执法力度，努力营造竞争有序、让消费者放心的消费环境。二是拓展供给渠道，深入推动汽车平行进口，满足多样化、多层次的汽车消费需求。三是推动消费结构升级，我们将推动出台促进老旧机动车报废更新、二手车交易的法规、规章和相关国家标准，取消机动车回收企业总量控制，放开报废机动车“五大总成”再制造再利用，全面取消二手车限迁，完善促进汽车消费的长效机制。四是促进汽车后市场发展，努力拓展汽车消费空间。积极推动汽车赛事、汽车旅游、汽车文化、汽车改装等相关产业发展，深挖汽车后市场潜力。

《 人民日报 》（ 2019年04月05日 02 版）

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