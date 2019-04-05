北京向国际一流营商环境迈进

在国家发改委对22个城市营商环境试评价中综合排名第一、推动中国营商环境在世界银行排名大幅提升、多项改革举措在全国各地复制推广……2018年以来，北京市坚持把优化营商环境作为加快政府职能转变、促进高质量发展的重要抓手，不断深化改革锐意创新，努力打造国际一流的营商环境高地，赢得了各方广泛赞誉。世界银行行长金墉及相关专家认为，北京及中国相关领域改革“令人惊叹的快速且有效。”

下一步，北京如何继续发挥优化营商环境改革“探路者”作用？3月26日，北京市发改委相关负责人在首都高质量发展媒体通报会上表示，今年北京市推出了“9+N”优化营商环境政策的2.0版，未来北京将继续深入实施优化营商环境三年行动计划298项政策清单，着力打造北京效率、北京服务、北京标准和北京诚信“营商环境四大示范工程”，狠抓“9+N”2.0版政策落实，用改革的实际成效取信于企、取信于民。经过持续不断的努力，北京一定能够成为国际一流的营商环境高地，成为中国深化市场化改革、扩大高水平开放的排头兵。

少跑腿：遵循“三精简一透明”原则

北京市发改委副巡视员戴颖介绍，北京营商环境改革的核心，就是紧紧围绕“三精简一透明”原则，即精简环节、时间、费用、增加透明度，努力创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好、获得感最强的营商环境。

“获得电力”是世界银行评价营商环境的10个指标之一。2018年，国网北京电力推出小微企业“零上门、零审批、零投资”三零专项服务行动，中国与日本、阿联酋成为世界上仅有的三个低压电力接入全免费的国家。此项指标北京得分提高25.23分，中国排名由98位提升至14位，上升84位，这也是各项指标中上升幅度最大的一项。

位于昌平区的东方时尚火锅主题餐厅就是这项改革举措的受益者，该企业负责人说，当时想把家常菜馆改为以电为能源的主题火锅餐厅，就拨打了95598客服电话，申请办理用电的报装。第二天沙河供电所客户经理阚东宝按约定时间上门收取客户资料并开展现场勘查工作。只用了一个多星期的时间，电力设备就安装好了，真是太方便了！

国网北京电力营销部主任邱明泉介绍，所谓“零上门”，就是客户可通过电话、网站、手机APP等多渠道提出用电需求，电力部门委派专人负责现场勘查及工程实施，从而实现低压居民办电实现“一次都不跑”。

减审批：市区两级审批服务事项已压缩一半以上

过去，业主接入电力时如果涉及到掘路施工，这可是一件麻烦的事。不仅是费用的增加，繁琐的审批手续更是让人头疼。

在世界银行“获得电力”指标里，外线占掘路涉及到的政府审批环节多、时间长，也一直是世界各国（地区）在此领域普遍存在的难题，今年北京瞄准这一痛点，通过政企联手推出了“三零”服务的升级举措。

3月22日，远颐房地产开发有限公司接电成功，这是2019年北京市推出营商环境“9+N”2.0版后的首例低压短距离掘路工程，标志着电力营商环境的优化水平再上一层新台阶。

“我是3月15号通过掌上电力APP提交的报装申请，3月22号电力公司通知我说电已经接好了，全过程用时仅8天。”颐房地产开发有限公司项目负责人李玉明激动地说。

国网北京城区供电公司徐楠介绍，为了进一步优化营商环境，政府审批由去年推出“一串四并”新政的基础上进一步改为“一窗受理，并行审批”，从而使得掘路审批时间压缩至5天，涉及占掘路接电时长由之前的平均25天，变为8天，时长压缩17天。

戴颖介绍，目前北京市区两级审批服务事项已经压缩一半以上，下一步北京还将对政务审批和服务事项进行优化梳理。

降成本：不断扩大企业在京生产经营舒适度

“跟以前招投标最大区别就是需要跑腿儿的活儿现在不用跑了，全程网上处理。”北京市住建委招标办负责人说，投标企业只需登录建设工程电子化招投标平台上传工程投标文件，按照相关流程操作即可。

为优化营商环境，北京市规定各类建设工程招投标交易全过程实现无纸化在线电子交易，招投标监管服务事项实现全程网上受理、网上审批、网上办结，为企业节省了原来纸质招标方式下企业购买文件、印制标书、交通通讯、档案存储等费用。

北京城建集团相关负责人表示，北京城建是建设工程“大户”，冬奥会、世园会、新机场等有关工程项目都参与其中，以前投标时，每个工程投标书制作是一笔不小的开销，电子化招投标施行以后，制作标书的费用得到了节省。

戴颖表示，优化营商环境的一个重要目标就是大力降低企业经营成本，让企业轻装上阵，不断扩大企业在京生产经营舒适度。去年全年给社会减负约400亿元。今年的力度将继续加大，严格落实国家减税降费政策，扎实推进增值税和个人所得税改革，在此基础上，再推出一批降费硬招实招。比如：获得电力方面，参照低压“三零”服务模式，推出高压客户临电快接“三省”（省力、省时、省钱）服务，客户通过购买服务方式压缩一次性投资成本。跨境贸易方面，实施口岸收费目录清单制度、清单之外不收费，继续清理规范口岸经营服务性收费，依法查处各类违法违规收费问题，大幅降低进出口环节合规成本，切实维护企业合法权益。

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