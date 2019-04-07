国际金融协会：中国将继续驱动新兴市场资本流入

新华社华盛顿4月5日电（记者许缘）总部位于华盛顿的国际金融协会（IIF)5日发布报告说，预计今年新兴市场的资本流入将增至1.26万亿美元，高于去年的1.14万亿美元。
报告显示，今年流入中国的国际资本可达到约5750亿美元，流入其他新兴市场国家的资本约为6850亿美元。国际金融协会表示，中国将继续成为新兴市场资本流入的关键驱动因素。
报告预计，今明两年中国年均外国直接投资净额将在700亿美元左右。同时，中国债券市场在过去两年吸引了大量资金流入，今年4月起中国债券被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数，因而固定收益资金流入将实现持续增长。
报告还预计，今明两年中国股票市场净流入将分别达到1050亿美元和1110亿美元。而由于市场预期人民币汇率将逐步趋稳，预计今明两年中国资本净流入将分别达到500亿美元和1100亿美元。
IIF资本流动跟踪工具追踪包括中国、巴西、印度和土耳其在内的全球20多个主要新兴市场，并发布其股票和债券实际资金流数据。
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