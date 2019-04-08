投资风格稳健 业绩可圈可点（锐财经）

上市保险公司2018年年报于近日陆续披露完毕，其中A股五大上市险企都交出了不错的成绩单。从年报数据可以看出，各大险企纷纷加大保障型业务发展力度，投资风格稳健。专家分析指出，企业优化业务结构势在必行，科技手段的应用为保险业高效发展创造了条件。

利润有升有降运行基本稳定

年报数据显示，主要险企利润有升有降，运行基本稳定。其中，2018年中国平安、新华保险、中国太保归属于母公司股东的净利润分别为1074.04亿元、79.22亿元、180.19亿元，同比分别增长20.6%、47.2%、22.9%。中国人保、中国人寿归属母公司股东净利润分别为134.5亿元、113.95亿元，同比分别下降19.2%、64.7%。

“总体来看，利润的有升有降体现出股份制公司对成本控制、业务结构、企业经济效益更加重视。”中央财经大学保险学院教授陶存文说，“一些公司受到股权缩水、业务结构调整等影响，净利润虽然下降不少，但只是短暂现象。”中国人寿2018年利润下滑64.7%，对此陶存文分析，决定企业利润的除了投资收益、承保利润还有成本控制这一重要因素，对于中国人寿来说，短暂的利润下滑不足为惧。“利润下降未尝是一件坏事，这也能敦促中国人寿今年在成本控制方面做得更好。”陶存文对记者说。

受权益市场波动等因素影响，5家上市险企的总投资收益率均有不同程度下降。中国人保、中国人寿、中国太保、新华保险、中国平安的总投资收益率分别为4.9%、3.28%、4.6%、4.6%、3.7%，分别较2017年下降1.1、1.88、0.8、0.6、2.3个百分点。对此，陶存文建议，接下来各大险企要继续加强资产配置统筹管理，做好固定收益投资类的基础配置，优化多元委托管理，强化业绩考核。

回归保障型业务趋势明显

从年报中可以看出，各大险企纷纷加大力度发展保障型业务。其中，2018年中国平安寿险及健康险业务实现营运利润713.45亿元，同比增长35.1%；中国太保2018年寿险续期业务增速26.2%，推动全年保险业务收入同比增长15.3%，长期保障型业务占比持续提升，推动新业务价值率达到43.7%。陶存文表示，数据表明各大险企回归保障型业务的决心坚定，整体风格稳健。

此外，优化业务结构是上市险企寿险业务发展的必然措施。2018年中国人寿大力开展业务结构调整，趸交保费同比下降82%，其中银保渠道更是由2017年的598亿元压缩至2018年的86亿元；续期保费同比增长27%，占总保费的比重为68%，较2017年提升12个百分点。此次业务结构的调整对中国人寿业务拉动的效应仍需在未来慢慢显现。

新华保险2018年续期保费占总保费的比例达到78.4%，同比提升8.2个百分点，续期拉动增长的业务模式进一步夯实；长期险首年期交保费占长期险首年保费比例达到99.6%，转型优势凸显。新华保险副总裁龚兴峰介绍，公司的新业务价值率提升了8.2个百分点，达到47.9%，是非常不易的。“从公司的角度来看，这样一种提升需要在战略上保持非常大的定力，也需要销售队伍对于公司战略转型、结构调整提供大力的支持，才能够达到。”

科技为保险业高效发展护航

近年来，科技的发展为保险业提供了智能化发展的前提，是保险业高效率发展的基础。

数据显示，2018年国寿新增铺设互联网线路1.57万条，配备智能设备6.6万套，建成2万多个适应多场景、智能化、整体无线互联的数字化服务网点，物理网点数字化率超过80%。在13个重点城市“上岗”智能机器人，实现柜面自动问答与智能引导。陶存文认为，科技手段可以大大地提高公司的管理效率、控制风险，从而降低成本。“科技将会带来保险业运作模式的变更和创新。”陶存文说。

陶存文建议，未来各大险企应加大科技在保险业中的应用力度，创新业态模式。“目前科技手段只是作为替代人力的工具，企业只是利用网络的便利性来开拓市场、挖掘客户。”陶存文说，“未来，如果科技足够先进，企业将有可能通过互联网进行产品设计，直接生成产品，并且能够分析潜在客户、评价风险、传递保单信息，有需求的人可以直接在网上完成投保。这是现在互联网保险在未来要达成的创新目标。”其次，在业务发展方面，陶存文表示，公司的保险资金要根据负债的弹性做好匹配，这样受短期资本市场波动影响小，从而有利于公司更好地调整发展的节奏。

(责编：马昌、袁勃)