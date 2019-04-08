中国外储规模升至30988亿美元

本报北京4月7日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英介绍，3月，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，我国外汇市场供求基本平衡，市场自发调节能力逐渐增强。外汇市场供求基本平衡，一方面得益于人民币汇率的稳定；另一方面是我国金融扩大开放带来的“制度红利”。

“人民币资产对于在全球配置资产的长期投资者而言是不可或缺的重要资产。随着我国金融扩大开放，更多的境外资金通过资本项下开放进入境内市场。”谢亚轩认为，目前我国金融新一轮扩大开放还处在初期，阶段性流入数额比较大是正常的，在未来一段时间内，净流入仍是主基调。

“今年以来，尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，向好的趋势逐步显现。我国外汇市场运行更趋平稳，主要渠道跨境资金流动状况进一步改善，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。”王春英表示。

王春英指出，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济运行将保持在合理区间，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。

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