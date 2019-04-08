首只法学教育慈善信托设立（财经短波）

本报电 全国第一只专项支持法学教育的慈善信托——“中信信托2019江平法学教育慈善信托”近日设立，信托资金将用于支持 “江平奖学金”的发放。此次慈善信托成立规模209万元，资金一部分来自中信信托管理的其他信托收益，经委托人认可投入信托计划；一部分来自中信信托固有的慈善捐赠以及个人捐赠，均采用市场化方式运作。据介绍，中信信托已经设立7单慈善信托，规模总计超过5.4亿元。2018年我国新设立慈善信托共计79单，同比增长75.56％；新设立的慈善信托规模达11.01亿元，同比增长84.42％。

（欧阳洁）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 18 版）

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