画人读书亦有道（名师谈艺）

记忆的碎片（中国画）

何加林

我读研之初，导师童中焘先生曾开书单若干，大多为文史哲之类，要求泛读、精读、批注。这些书读来生僻，起初不解先生用意，以为装点斯文。后经多年坚持，始知其于作画处有点石成金之妙，于做人处有行止而识羞耻之功。由此，我体悟出画人读书须有三个层次。

一曰读画论。画论者，即画理画法之综论，其大可言画之功德道理，微可言画之技巧用度。古之画论越千年，文章数百篇，理之全，论之彻，画人焉可不读？比如何为气韵生动？许多画者皆以画中烟霞晕染为能，以状物写实为真，只图视觉感官之效，未尝知古人云“气韵者，非云烟雾霭也”，此画理也。再如今人作画，常有握笔如刷如帚者，恣意涂抹，殊不知古人有“作画需见笔脚，忌笔痕”之论。用笔如高山坠石者，欲下还上；如春蚕吐丝者，欲上还下，此画法也。绘事之所以于物象之外而另具价值者，董其昌亦有所论：“以境之奇怪论，则画不如山水；以笔墨之精妙论，则山水决不如画”。所谓“笔精墨妙”，画人若不读画论，焉知其中堂奥？

二曰读文论。何谓文论？即小说、散文、诗词歌赋、艺评百工。古人云：文载道、诗言志、词抒情。画人以己之目观万物之体写自家胸襟，实则以心观物也。故需常读文论以涵养文心。我国山水画因有诗境相融而未入风景画之路，即王维“诗中有画，画中有诗”是也。宋元明清山水画皆以意境经营为主旨，百代不衰。须知，意境乃诗之语言。诗含意境，称弦外之响，画藏意境，则谓画外之意，此中国画崇尚写意之指归耳。画人读文论，上可达风骨、情怀，扩展胸襟，提高境界；下可知借物抒怀，培养情致，浪漫有度，风格有体。画人若不读文论，文心自失，唯求形似皮相之华，自然落入俗道。

三曰读哲史。哲史者，即经史子集。盖古有易经楚辞、礼乐春秋、诸子百家，其文也善，其言也辩。画人生涯，贵在有志，有志者舟船夜航，终有明灯。自古名家巨匠如王维、米芾、倪云林者，莫不胸怀锦绣、志寄高鸿。画人有志，志从何来？读圣贤书，行圣贤事耳。哲史之论乃圣贤所遗，画人读之，上晓达济天下之理，下知独修其身之德。上世纪40年代初，马一浮先生于杭州授国学，有学子问：读国学何用？先生云：变化气质。我以为，绘事之目的亦同于读书，终是变化气质也。画人不读哲史，难辨真理，真理不究，沦为五色惑也。于是，作画常为名利所囿，或专于精巧，或落入俗格，重形色而失神意也。绘事，六艺之道，成教化、助人伦。画人识之，方知画之所以为画者。知行合一，画人才可立正确价值观，担美育之重任。画人读哲史，易辨真伪、立高格、明心镜、通古今、存善念、锤笔墨、蕴大器、知大美、行大德，其功不圄于一笔一墨、一卷一册，而践于一言一行、一善一德也。

画人读书，非经此三个层次不足以为通人。古代之所以艺家辈出，皆因读书明理、修身养性，如王维、郭熙、苏轼、赵孟頫、文徵明、董其昌、石涛者，莫不学富五车、文绝画坛。近现代有黄宾虹、潘天寿者，著书立说、博古通今，画中境界岂是俗手可望？因此，画人读书甚为重要，陆俨少先生所提“四分读书、三分写字、三分画画”即是。时读画论、习晓文论、常研哲史，即使行走世俗、往来市井，亦如出水清莲，出淤泥而不染。胸怀大志，以美育济世者，直如北宋张载先生所寄：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。

何加林，1961年出生，毕业于浙江美术学院中国画系，现任中国国家画院创研部主任、博士研究生导师，系中国文艺志愿者协会副主席、中国美术家协会理事，获第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者称号。代表作有《秋气嶙峋》《记忆的碎片》等，出版有《中国画技法精粹：云山嘉木》《凝视的空间：浅识山水画境界的契机》《山水逍遥——何加林作品集》等。

《 人民日报 》（ 2019年04月07日 08 版）

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