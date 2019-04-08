“待下来就不想走了”（扶贫人物）

见到道吉仁青，是在甘南藏族自治州合作市仁多玛村诺乐农牧发展公司甘南分公司的产业扶贫车间里。80后的道吉仁青是这个扶贫车间的带头人，即使再忙，脸上也总是挂着笑容。
“我是本地人，2007年毕业前夕，老师介绍我来到了仁多玛村的诺乐，我就在这里待下来了，待下来就不想走了。”诺乐主要生产牦牛绒围巾，还有衣服和织品等，道吉仁青告诉记者，“诺乐”在藏语中是牦牛的意思，牧民们用牦牛绒编织各种织品，还销到了国外。如今的道吉仁青可以用流利的英语和客户交流。
和道吉仁青一起参观完车间，他告诉记者，“2018年，通过政府引导，我们被确定为当地的扶贫车间，有120多人在工厂工作，其中有二十几个是贫困户，每个月可以给大家每人开出3000块左右的薪水。”
“你觉得对带动群众致富有帮助吗？”记者问。
道吉仁青认真地说：“有。成立扶贫车间，解决了好多贫困家庭里妇女的就业问题，她们不用那么辛苦了，待遇也要好很多。她们还可以参加培训，走出家门去上班，掌握实用的技能，去看一看外面的世界。我想这些都是帮助吧。”
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