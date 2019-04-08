原标题：财经观察：中国扩大开放助推中欧经贸关系行稳致远

新华社布鲁塞尔4月7日电 财经观察：中国扩大开放助推中欧经贸关系行稳致远

新华社记者王子辰

中国首张外资增值电信业务牌照、首家外资控股合资证券公司、首家外资保险控股公司、首家重化工行业外商独资企业……随着中国不断扩大对外开放，近几个月来，欧洲企业加大在华投资力度，在中国多个行业创下“第一”。经贸关系日趋紧密、行稳致远，为中欧关系全面深化发展提供了强大动力。

英国电信今年1月宣布，成为首家获得中国增值电信业务牌照的外资企业。这家历史超过150年、近年来经营艰难的英国老牌电信公司希望通过进入中国市场找到新机遇。

在备受关注的金融行业，去年底瑞银集团宣布，获得中国证监会批准增加瑞银证券持股比例至51%，成为首家控股中国内地合资证券公司的外资金融机构。

在保险行业，去年底德国安联保险集团获准筹建国内首家外资保险控股公司。今年3月，恒安标准人寿保险有限公司获批筹建国内首家外资养老保险公司。

恒安标准人寿董事长杰瑞·格林斯通表示，作为合资方的英国标准人寿安本集团坚定看好中国市场前景，去年底对合资公司追加注资就是对中国市场信心最有力的证明。

随着位于广东省湛江市的联络办公室在3月底启动，德国化工巨头巴斯夫在湛江建设精细化工一体化基地的计划加速推进。这也是中国重化工行业外商独资企业第一例，总投资额预计将达到100亿美元。

巴斯夫公司首席执行官马丁·布鲁德米勒表示，中国已成为全球最大化工市场之一，中国占全球化工市场的比例将在未来进一步扩大。如果巴斯夫想继续成为全球领先的化工企业，就必须参与到这一增长中去。

随着天气转暖，德国宝马公司在沈阳的铁西新工厂正加速建设。宝马去年宣布，将对华增资30亿欧元扩大沈阳工厂产能，使沈阳成为宝马全球最大生产基地。宝马也成为中国放宽汽车合资股比的受益者，将通过股权收购，使其在合资企业中的股权占比从25%提高到75%。

此外，最新通过的《外商投资法》也为包括欧洲企业在内的外资企业在华经营提供更全面的法律保障。中国驻欧盟使团团长张明表示，《外商投资法》成为中国全面推进改革开放的又一重大举措，将显著促进中欧投资自由化和便利化，为未来中欧合作创造更大发展机遇。

欧洲议会议员蒂齐亚娜·贝金对新华社记者说，《外商投资法》的出台将使中国这个巨大的市场更有吸引力，欧洲企业的商业机遇有望不断拓展。

“一带一路”倡议也成为近期中欧合作的高频词。继意大利之后，卢森堡也与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。迄今已有20多个欧洲国家积极响应和参与“一带一路”建设。欧盟委员会主席容克表示，欧盟希望在“一带一路”建设中发挥积极作用。

意大利政府负责地区事务的副国务秘书斯特凡诺·布法尼对新华社记者说，备忘录的签署为所有意大利企业带来新机遇，更多“意大利制造”商品有望进入庞大的中国市场。

中方统计显示，2018年中欧贸易额达6822亿美元，同比增长10.6%，创历史新高。欧盟连续15年成为中国第一大贸易伙伴和进口来源地，中国连续14年是欧盟第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。

曾担任意大利外交部长和内政部长的温琴佐·斯科蒂对新华社记者说，“中国是全球层面的一个关键参与者”，欧中双方“应共同合作，而非互相孤立”。

(责编：杨曦、仝宗莉)