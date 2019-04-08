原标题：稳投资重在扩大有效投资 为经济平稳运行提供有力支撑

无论是深化供给侧结构性改革，还是促进形成强大国内市场，均离不开发挥投资的关键作用，要在稳投资中积极扩大有效投资，为经济平稳运行提供有力支撑。

今年《政府工作报告》提出，紧扣国家发展战略，加快实施一批重点项目。其中，铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。

“这是紧扣社会主要矛盾变化的重要举措。”中国宏观经济研究院投资所研究员刘立峰表示，与人民日益增长的美好生活需要相比，我国的基础设施仍然存在不平衡、不充分等问题，亟需通过有效投资来补短板。

刘立峰表示，不平衡、不充分等问题，既反映在基础设施建设存在不少薄弱环节，也反映在基础设施服务的质量和效益跟不上需求变化；既反映在传统的基础设施行业升级缓慢，也反映在新兴的基础设施部门发展不足；既反映在城乡间差异显著，也反映在地区间均等化水平不高，而这些恰恰正是加大投资的着力点。

当前，我国经济社会发展对投资的需求依然巨大，要发挥好投资的关键作用，关键是要紧扣国家发展战略，立足于推动高质量发展的要求，选准投资领域和项目，把有限的资金花在“刀刃”上，提高投资的有效性。

据悉，在制造业领域，要精准支持重大技术装备攻关、传统产业改造提升、培育壮大新动能等投资项目；在基础设施领域，要精准支持易地扶贫搬迁、“三农”建设、城际交通、物流、能源、信息网络、节能环保和生态建设等投资项目；在房地产领域，要精准支持保障性安居工程，重点改造棚户区和国有工矿区、林区、垦区棚户区，加快推进租赁住房建设；在社会民生领域，要精准支持教育、医疗、健康、养老等公共服务投资项目。

值得注意的是，《政府工作报告》中明确提出，加强新一代信息基础设施建设。去年召开的中央经济工作会议也提出，要加快新型基础设施建设，把“新基建”打造成为稳投资、稳经济的重要支点。

对此，刘立峰指出，“传统基建”是以“铁公基”为主导的基础设施建设模式，而“新基建”更偏重于5G、人工智能、工业互联网等代表未来转型升级方向的基础设施领域。通过基础设施领域的创新发展，可以进一步完善现代经济体系，给经济带来新的活力、新的动力，形成新的经济增长点，推动结构转型和消费升级。

“此轮稳投资政策‘调结构、强弱项’的风格十分清晰，重在补上供给侧的短板，不会导致新一轮的产能过剩，更不是所谓的‘大水漫灌’。”国家信息中心经济预测部主任张宇贤说，为确保稳投资政策的精准作为，必须切实加强财政政策、货币政策以及房地产政策之间的协同，强化政策约束，守住“三个不放松”，即守住地方政府债务规范管理不放松、守住金融严监管不放松、守住房地产市场调控不放松。

“总体来看，今年的基础设施投资要着力处理好稳投资和防风险的关系，发挥好基础设施优化结构、弥补短板、增强动能的作用，促进投资主体多元化，在发展中化解风险。”刘立峰说。（记者 顾 阳）

(责编：杨曦、仝宗莉)