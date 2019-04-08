原标题：花钱请陌生人“代吃”？“社交消费”图什么？

你下单我吃 谁在玩“代吃”

花钱买体验 实际上是日常生活娱乐化服务

你花钱，让不认识的人来替你吃饭、喝饮料。如果说这也是一门生意，也许有的人认为是天方夜谭，但是，北京青年报记者却在电商平台上发现，确实有人发帖称可以有偿为别人“代体验”。那么这种生意真的有人光顾吗？

调查

可“代吃”多种食品

买家可自选呈现方式

北京青年报记者登录某电商平台，发现确实有网友发帖称可以“代吃”，而这样的网友并不只是一两个人。北青报记者在该平台输入“代吃”二字，有约百条结果。

在这些发布了“代吃”广告的人中，有的注明只限于代喝奶茶；有的则限制了代吃的地点；有的申明除了危害健康和不能吃的东西外，其余都可代吃。

收费也是五花八门。从0.5元到四五十元不等。而在众多发帖者给出的开展“代吃”的理由中，“免去买家排队和长胖的烦恼”高居榜首。

但是，当北青报记者准备体验一把“代吃”服务时，却发现不少发帖者挂出“代吃”贴只是为了好玩。

当然，也有真实的“代吃”服务。北青报记者在联系了20多个发帖人后，终于有一位回应称自己可以帮人“代吃”，并贴出了此前与客户的对话来证明业务确实存在。

北青报记者也以消费者的身份体验了一把“代吃”服务。在选定了“代吃”的品牌和产品后，卖家表示可以选北青报记者喜欢的呈现方式，视频、照片都可以，是不是需要她露脸也要说清楚。

而这次“代吃”的费用是奶茶的价格+5元。在约定的时间，北青报记者收到了卖家发来的购买、吃播和带有日期的奶茶视频以及两张趣味图片，代表这次服务已经完成。

体验

真实“代吃”者多为学生

乐趣在于社交

对于为什么要做这一业务，这位卖家告诉北青报记者，主要是给自己喝奶茶找一个理由。她表示自己是奶茶重度爱好者，但也知道奶茶不大健康，因此很矛盾，而如果为了做生意喝奶茶就另当别论了。

也并不是所有的“代吃”从业者都是为了爱好。北青报记者辗转联系上了一位在东北的“代吃”者，她表示她是看网上有人做才开始做这一行的，并将其视为一个新职业。这位“代吃”者表示，“代吃”服务看似无厘头，但是为了满足各种顾客的要求，对自己也是挑战，她认为这是体验社会。

“有的人找代吃并不是因为自己不能吃，而是看别人吃得香自己就高兴。当然也有的人就是为了拿到素材发朋友圈或者做小视频，也有的人就是为了聊会儿天。”一位四川的卖家告诉北青报记者，她已经服务过十余名顾客，很少有人找“代吃”就是为了知道某新品到底是什么味儿。

在她看来其实大多数顾客最享受的是在和她讨论如何吃、吃到什么程度、如何拍小视频这个环节上。“享受的是沟通的乐趣和最后的成品，而并不是吃本身。”

北青报记者了解到，这些“代吃”者均是在校学生。

分析

“社交消费”图新鲜

“代体验”只是一阵风潮

其实不只是“代吃”“代喝”，北青报记者还发现不少网友发帖称可以代玩游戏、代“撸猫”等等。

市场营销人士表示“代体验”服务看似无厘头，但这与在网上看直播，围观别人吃饭、掏耳朵一样，都是一种日常生活的娱乐化服务，属于精神层面的需求。

这种社交需求可以在互联网上寻求表达、放大、满足，是互联网推动了“社交消费”，市场也乐得“投其所好”。

通过购买服务，人们得到的是一些精神方面的满足，“代体验”服务更像是花钱买一份“体验报告”。

“代吃”等消费现象的背后，除了90后、00后年轻人可能喜欢猎奇新事物以外，也有商家借助新媒体、新平台进行营销传播的考虑。

而“社交消费”虽然新鲜、有趣、互动性强，但社交话题和热点来得快、去得快，基本不会出现“重复消费”。很多时候是游戏、跟风和炒作的产物，很难成为一种稳定的、持续的消费模式，因此很难称其是一种新兴服务消费，只能算作一种市场灵感。 （记者 张鑫）

(责编：杨曦、仝宗莉)