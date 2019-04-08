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3月全球制造业增速小幅回升 中国市场积极因素释放

2019年04月08日08:03  来源：人民网-人民日报
 
原标题：3月全球制造业增速小幅回升 中国市场积极因素释放

　　中国物流与采购联合会6日发布，3月份全球制造业PMI为51.7%，较上月小幅上升0.2个百分点。综合指数变化，当前全球经济继续温和增长趋势未变，但指数水平较去年有所降低，整体保持稳中趋缓走势。中国制造业PMI出现明显回升，较上月上升1.3个百分点至50.5%，重回扩张区间。

　　3月份，亚洲制造业PMI重回50%以上，继续保持温和增长。以中国为代表的新兴市场国家仍具有较大发展潜力，春节后中国市场回归正常轨道，市场需求增加，企业生产扩张，采购趋于活跃，原材料和产成品价格上升。中小企业生产经营活动上升，新动能继续稳中有进发展。从一季度制造业PMI走势来看，进入3月份后，中国市场积极因素明显释放，经济趋稳运行基础较好。

　　欧洲制造业PMI连续4个月环比回落，降至49.9%的荣枯线之下，较上月下降0.5个百分点。美洲制造业PMI较上月上升0.6个百分点至54.5%，表明制造业增速较上月有所加快。当月，除美国以外，其余主要国家制造业PMI均有不同程度回调。美国制造业的继续回升带动了美洲制造业增速小幅加快。澳大利亚制造业PMI结束连续两个月环比上升走势，较上月回落3个百分点至51%，表明制造业增速较上月有所放缓。非洲制造业PMI为50.7%，较上月回落0.4个百分点。

(责编：杨曦、仝宗莉)
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