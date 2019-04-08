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百变语音等35个锁屏勒索类恶意程序变种被曝光

周润健

2019年04月08日08:05  来源：新华网
 
原标题：百变语音等35个锁屏勒索类恶意程序变种被曝光

　　新华社天津4月5日电(记者周润健)记者5日从国家互联网应急中心天津分中心获悉，通过自主监测和样本交换形式，国家互联网应急中心近日发现35个锁屏勒索类的恶意程序变种，该类病毒通过对用户手机锁屏，勒索用户付费解锁，对用户财产安全造成了严重的威胁。

　　这35个被曝光的锁屏勒索类的恶意程序变种包括拉圈圈神器、卡钻助手、秒抢红包、百变语音、吃鸡辅助、刺激战场辅助、酷跑刷钻助手、绝地求生最新辅助等。为了索取赎金，恶意程序制造者还预留了联系方式、昵称和头像。

　　国家互联网应急中心天津分中心安全专家介绍说，这些锁屏勒索类病毒恶意行为包括，强制将自身界面置顶，致使用户手机处于锁屏状态，无法正常使用；私自重置用户手机锁屏PIN密码；监测开机自启动广播，触发开机自启动广播后，便会启动锁屏代码；恶意程序预留联系方式，提示用户付费解锁。

　　安全专家提醒说，广大手机用户不要下载这些恶意程序，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。对于无缘无故出现的链接或文件，尤其是陌生用户通过短信、微信等发送的链接或文件，不要点击或接收。

　　在被曝光的这些锁屏勒索类的恶意程序变种中，不乏一些游戏外挂。对此，安全专家特别提醒说，玩手机游戏时，除了需要警惕虚假外挂软件外，大家在购买游戏装备、进行游戏账号交易等时，同样需要提高安全防范意识。

(责编：仝宗莉、蒋琪)
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