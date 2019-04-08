百变语音等35个锁屏勒索类恶意程序变种被曝光

新华社天津4月5日电(记者周润健)记者5日从国家互联网应急中心天津分中心获悉，通过自主监测和样本交换形式，国家互联网应急中心近日发现35个锁屏勒索类的恶意程序变种，该类病毒通过对用户手机锁屏，勒索用户付费解锁，对用户财产安全造成了严重的威胁。
这35个被曝光的锁屏勒索类的恶意程序变种包括拉圈圈神器、卡钻助手、秒抢红包、百变语音、吃鸡辅助、刺激战场辅助、酷跑刷钻助手、绝地求生最新辅助等。为了索取赎金，恶意程序制造者还预留了联系方式、昵称和头像。
国家互联网应急中心天津分中心安全专家介绍说，这些锁屏勒索类病毒恶意行为包括，强制将自身界面置顶，致使用户手机处于锁屏状态，无法正常使用；私自重置用户手机锁屏PIN密码；监测开机自启动广播，触发开机自启动广播后，便会启动锁屏代码；恶意程序预留联系方式，提示用户付费解锁。
安全专家提醒说，广大手机用户不要下载这些恶意程序，避免手机操作系统受到不必要的安全威胁。对于无缘无故出现的链接或文件，尤其是陌生用户通过短信、微信等发送的链接或文件，不要点击或接收。
在被曝光的这些锁屏勒索类的恶意程序变种中，不乏一些游戏外挂。对此，安全专家特别提醒说，玩手机游戏时，除了需要警惕虚假外挂软件外，大家在购买游戏装备、进行游戏账号交易等时，同样需要提高安全防范意识。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】