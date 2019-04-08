原标题：新加坡房地产业大宗交易额下降 工业地产增幅大

新加坡房地产界可利用当前的政策调整期，重新思考其商业模式，探索如何在其项目开发中更好地将城市发展和可持续性融合起来。

新加坡去年大宗房地产交易额同比下降5.1%，交易额380亿新元(约合1900亿元人民币)，主要原因是受政府2018年7月份推出的房地产降温措施影响，四季度私宅交易额出现大幅下跌。房地产分析师预计，今年大宗房地产交易额将微增0.7%，交易额约达383亿新元。针对房地产业这一表现，新加坡财政部长王瑞杰说，2019年新加坡房地产业需要转变思路从长计议，抓住机遇实现发展。

去年大宗交易金额下降

总部位于美国华盛顿的商业房地产服务公司高力国际公布的最新数据显示，新加坡去年四季度大宗房地产交易额同比大减47%至67亿新元，主要原因是由于私宅投资额下跌和政府售地活动减少。

去年四季度，新加坡私宅交易额只有11亿新元，同比暴跌了86%。得益于去年上半年交易活跃，全年私宅交易额仍创下221亿新元的新高。

高力国际新加坡研究部主管宋明蔚说，随着政府降温措施出台，投资者和发展商短期内料将保持谨慎，今年上半年私宅交易市场将继续低迷。若私宅新项目反响良好，市场购置愿望可能在下半年回升，但预计全年私宅交易额仍将下跌。

去年，包括办公楼和零售空间在内的商业房地产交易额，在四季度环比上扬8.6%至23亿新元，主要受多宗大型交易提振。统计显示，全年商业房地产交易额达62亿新元，较2017年大跌47%。这是因为2017年有几宗政府地段等大型交易造成基数较大。

工业房地产增长成亮点

高力国际资本市场与投资服务总监赖特预计，来自金融、科技和灵活办公等领域的租赁需求，将会带动商业房地产市场增长。此外，未来3年至5年新办公楼供应紧张，再加上办公楼租金持续增长，都有助于商业房地产吸引更多投资者。

统计显示，工业房地产去年全年交易额上涨5.8%至44亿新元，创下2011年以来的新高。这主要是因为去年四季度易商红木信托收购亿达工业房地产投资信托旗下资产，带动当季工业房地产交易额同比大涨229%。同时，凯德集团今年1月份宣布以110亿新元收购星桥腾飞，展现出集团对工业房地产领域的信心。高力国际预计，随着本地工业市场触底反弹，工业房地产今年的交易额有望增长近九成，成为各类房地产中增幅最大的领域。

此外，集住宅、商业和酒店元素于一身的店屋，虽然在整体交易额中占比不大，但过去4年来都持续增长，去年更创下12亿新元新高。预计店屋市场未来3年都将保持稳健，由于这类地产单位价格较低，更可能引起小型投资者兴趣。

必须抓住亚洲增长机遇

针对2018年房地产行业不景气，业内一些人士建议，政府应重新审视房地产降温政策。对此，王瑞杰在日前出席活动时表示，全球各国和地区经济相互紧密关联，各个市场波动都可能造成巨大冲击。2019年世界经济发展面临诸多不确定因素，新加坡经济作为高度外向型经济，受外部经济环境变化影响大。因此房地产行业发展必须从长远角度来思考，避免受到外部市场的严重波及，要克服挑战，必须抓住亚洲增长机遇。

王瑞杰说，新加坡的长期规划能力对未来发展至关重要。新加坡将会进一步探讨城市发展和可持续性等各方面研发工作，房地产界可利用当前的政策调整期，重新思考其商业模式，探索如何在其项目开发中更好地将城市发展和可持续性融合起来。

(责编：杨曦、蒋琪)