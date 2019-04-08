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工商业迎“降费红包” 今年两项资费降低1800亿元

2019年04月08日08:07  来源：证券日报
 
原标题：工商业迎“降费红包” 今年两项资费降低1800亿元

近日，国务院常务会议召开，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负。会议还确定了降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。

“提速降费一直是通信行业的热门话题，而提速降费等一系列措施也将为即将到来的 5G 应用作铺垫。”湘财证券研究所宏观研究员祁宗超昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，早在2015年，工信部就开始推行“提速降费”，至今已经实行三年多，国内三大运营商已经提前超额完成任务，2018年全年让利共计超过1200亿元。另外，2018年7月1日，三大运营商同时取消了流量漫游费，解决了去外地要重新办卡的烦恼，受惠用户高达7.8亿。未来，随着5G时代的到来，还可以对提速降费有更多期待。

西泽研究院特约研究员邓宇昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，这次减费措施涉及到工商业经营过程中的刚性基础费用，如通信费、电价、运费，利好惠及社会各个行业，特别是对成本变动敏感的中小企业，是一项实实在在的减负措施，对切实减轻中小企业成本负担有积极作用。

“降低移动网络流量和中小企业宽带资费、降低一般工商业平均电价等降费措施可以为中小企业进一步减负，降低企业生产经营成本，提振企业信心。”祁宗超认为，随着生产端成本的下降，最终能够传导至消费端，使得下游消费者也能享受到实惠，这有利于社会零售消费增速企稳回升。

邓宇表示，进一步降低生活成本，也能够提高人民群众获得感。随着经营成本的降低，将会迅速传到下游消费端，降低社会对价格上涨的预期，对平抑和稳定物价也有一定积极作用，使老百姓同步享受到改革的成果。

此外，降费还有利于扩大内需，引导和带动产业升级。邓宇表示，随着生产、服务和居民等各项成本的下降，将会带来社会消费能力的提高，而消费的增加也会带动人民对更高品质消费品的需求。这使得通过市场的无形力量，进一步引导生产企业转变产品结构，并加大科技研发投入，有利于促进供给侧结构性改革。

(责编：杨曦、蒋琪)
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