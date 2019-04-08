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北京：转型发展 风鹏正举

本报记者  朱竞若  贺  勇  冯  华  常  钦

2019年04月08日08:08  来源：人民网－人民日报
 

　　开栏的话

　　当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动新时代经济高质量发展，正在经济社会发展各领域掀起一场广泛而深刻的变革，带来从理念到实践的全新变化。

　　从今天起，本报推出“壮丽70年 奋斗新时代——推动高质量发展调研行”专栏。记者深入一线调研采访，挖掘报道各地区各部门认真落实党中央、国务院关于推动高质量发展的重大决策部署，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，坚持因地制宜和从实际出发，蹄疾步稳推进高质量发展的措施成效和经验做法。

　　

　　4月的春风，吹绿了京城。推动首都高质量发展，便如这浩荡的春风，带来春的消息。

　　2018年，北京市地区生产总值超过3万亿元，增长6.6%，人均GDP达2.13万美元；全员劳动生产率达到24万元/人左右；每万人发明专利拥有量111.2件。今年一季度，各项经济指标持续向好。这份增长，呈现在绿色发展的底色上。这一年，北京蓝天回归，绿水重现，城市森林增加，拥堵指数下降；这份增长，由创新发展的新动能催生，北京新经济增加值总量已超万亿元，占地区生产总值1/3。

　　生态环境的强势逆转、经济实力的稳步增长、科技创新能力的显著提高，这三者同时呈现，国外观察家称其为超级大城市转型发展的“北京奇迹”。

　　北京是如何以滚石上山之力破解深层次矛盾、推进转型发展、跑出高质量发展“加速度”的？

　　“现阶段的北京，减量发展是特征，绿色发展是基础，创新发展是出路，而且是唯一出路。”北京市委书记蔡奇这样概括北京的发展思路。

　　创新发展：前沿产业再蓄力

　　中关村，被称为我国互联网的诞生地，记者再次来到这里，被迅速崛起的人工智能产业深深吸引。

　　“中关村前沿技术创新中心”，位于北四环海淀桥西北角，一批创新型企业平均年龄只有“3岁”，平均估值已超26亿元。具有国际竞争力的AI芯片、全球首个深度学习专用处理器架构指令集、颠覆性液态金属打印机、低成本自动驾驶技术……每一家企业单拎出来都是资本市场的宠儿，为这些高速成长的“小巨人”按下了快进键的，正是“人工智能”。

　　2018年，全国双创活动发布首张颠覆性创新榜单，前十位中，北京独占7席，其核心竞争力几乎都与人工智能相关。国际知名市场分析机构CB Insights 2018全球AI百强榜单中，涉及的中国企业80%在中关村。海淀区区长戴彬彬说：“区内以硬科技为支撑的高成长企业估值合计14280亿元，人工智能与实体经济融合发展趋势明显。”

　　这种融合，使创新企业快速成长，也给原有的企业和产业带来革命性变革。小米2016年一度滑到谷底，2017年起死回生，售出了9400万台终端，重回世界第四；2018年售出1.18亿台，收入1749亿元，同比增长52.6%，实现利润86亿元，同比增长59.5%。其中一个秘密武器就是人工智能，董事长雷军表示，“小米在人工智能领域的投入远超大家想象”。百度的李彦宏，有一个外号，就叫“AI先生”。智慧物流创造了电商送货的“京东速度”，面向未来，京东集团副总裁周伯文表示，京东将通过算法研究院强大的技术研究能力，创造一些以前从来没有过的技术能力，“人工智能改变世界，我们改变人工智能”。

　　北京高端制造业基地亦庄，是重要的汽车生产基地，这里正全力推进“智能网联汽车创新”，围绕“车、路、云、网、图”五大要素和“共性技术、增值服务”两大支柱，产业链协同创新已渐次展开。

　　“创新发展就是华山一条路，舍此别无他途。”在北京采访中，我们不断听到这句话，创新发展成为共识。

　　目前，以新一代信息技术、人工智能、集成电路、医药健康、智能装备、节能环保、新能源智能汽车、新材料、软件和信息服务以及科技服务业等十个产业作为发展重点，高精尖产业在北京全面布局。

　　在北京，更多的高精尖产业重点项目正在加快落地，如奔驰纯电动乘用车技术改造、燕东八英寸集成电路生产线、中芯国际12英寸集成电路生产线、京东方生命科技产业园等，这些项目的推进实施，有望培育出千亿级航母企业。而在怀柔科学城，中科院系统9个研究所已入驻，国家空间科学中心承担悟空号、墨子号、慧眼等多颗重要科学卫星的地面中控指挥；地球系统数值模拟装置、北京光源装置、多模态跨尺度生物医学成像设施、子午工程二期等大科学“重器”正集中建设。

　　打造具有全球影响力的科技创新中心，北京思路清晰。中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城和亦庄经济技术开发区，这“三城一区”，成为北京创新主平台，将从原始创新、大科学装置、协同创新再到科技成果转化、落地，建立起“科—技—产—业”接力机制，创新要素深度融合。

　　创新发展，赋予北京新的增长动能。2018年，北京市金融、信息服务、科技服务等优势服务业对全市经济增长贡献率达到67%。

　　前不久，英国《自然》发布“2018科研城市自然指数”，在对全球500个城市的评价中，北京蝉联全球第一。创新发展，正成为引领北京市高质量发展的重要动力源。

　　减量发展：涅槃重生再展翅

　　北京市市长陈吉宁说：“高质量发展，通俗地讲，就是从‘有没有’转向‘好不好’。”这华丽又艰巨的转身，仿佛一次次涅槃重生。

　　沿长安街一路向西，进入石景山，就能看到首钢园区。4月6日，国际冰联女子冰球世锦赛在这里的冰球馆拉开帷幕。身姿矫健，冰刀闪亮，昔日高炉的钢与火，已变成了文化创意产业的冰与梦。

　　采访中，一个又一个疏解腾退空间实现“凤凰涅槃”的故事，见证了北京这座城市减量发展的决心和成效：亚洲最大水泥筒仓群变身塞隆国际文化创意园，天坛家具腾退出的旧厂房成为金隅智能智造工场……

　　两年来，北京市退出一般制造业企业1307家，疏解提升市场和物流中心500个，为引入高端要素腾出了一批宝贵空间。

　　作为全国第一个“减量发展”的城市，新的城市总规勾勒出北京未来发展路径：严格人口规模和建设规模“双控”，严守人口总量上限、生态控制线、城市开发边界“三条红线”，城乡建设用地规模由2017年的2945平方公里，到2020年减到2860平方公里左右。

　　陈吉宁告诉记者：“规划刚性执行，去年北京实现‘三个减量’，在人口减少16.5万、城乡建设用地减量34平方公里、建设面积减少1200多万平方米情况下，全员劳动生产率大幅提高，效率提高远快于资源要素减量的影响，高质量发展迈出坚实的步伐。”

　　减量发展，城市环境发生巨大变化。既铁腕治霾，也科学治霾，2018年北京PM2.5年平均浓度为51微克立方米，创有监测以来历史最低。联合国环境署发布报告，称赞北京市大气污染治理成效显著，为发展中国家城市提供可借鉴经验。141条段黑臭水体完成治理，水质明显改善。地下水资源“止跌回升”，2018年地下水储量增加了9.9亿立方米，接近南水北调一年的进京水量！

　　减量发展，推动老城活力复兴，百姓幸福感大幅提升。位于前门的草厂胡同，这几天游人如织。小桥流水，绿柳拂面，打小在胡同里长大、今年67岁的陈凤英说：“自打记事起，胡同就没有这么美过。”草厂胡同在保护胡同风貌的基础上，实现雨污分流，电力、电信架空线入地，拆除私搭乱建、提升胡同景观；增配了主食厨房、养老驿站、理发店，甚至还有了“小院议事厅”。西总布胡同、杨梅竹斜街、三里屯西街………两年来，北京核心区1282条背街小巷旧貌换新颜，首都更加“有里有面”！

　　“减量”不是不发展，而是为了更好地发展。北京减量之路，越走，越清晰；越走，越坚定。

　　改革发展：先行先试增活力

　　康亮，一个有着中国名字的外国人，是ABB（中国）有限公司高级副总裁。

　　这家总部位于瑞士苏黎世的技术企业，参加了北京很多重要工程的建设。最近，康亮对于北京营商环境改革感受很深。“过去，想要备案登记，外资企业需要先去工商部门登记注册，再到商务部门进行备案，重复填报事项达45％。如今，在一个窗口，填一张表格就能一次性完成设立流程。”

　　北京优化营商环境浓墨重彩，制定出台9项主要政策和N项配套措施，接着又重磅推出优化营商环境三年行动计划，安排22项主要任务，并梳理细化成298项任务清单。如今在北京注册一个新的企业不超过3天，而且不用去政府服务大厅，网上即可全程办理。80%的事项“一门”办理，70%的事项“一窗”受理，各级100个高频事项争取一次不用跑或者最多跑一次。简流程、优服务、降成本、强监管，确保企业有实实在在获得感。

　　在国家发改委对全国22个城市营商环境试评价中，北京营商环境排名第一。栽好梧桐树，自有凤来栖。企业也在用实际行动“投票”。今年1月至2月，北京新设外商投资企业227家，同比增长9.7%；实际利用外资23.1亿美元，同比增长11.3%。

　　改革发展，先行先试，正在充分释放北京这座城市的活力，吸引越来越多的中外企业，也给百姓带来实惠。

　　北京顺义空港工业区保税仓库内，一批批从海外运来的饮料、食品等码在货架上，管理员穿梭其间清点、办理出库手续。“有了这保税备货的‘特殊仓库’，北京消费者购买进口商品也能实现闪送了。”北京海关副关长高瑞峰介绍。今年1月1日，北京完成“首单闪送”——从消费者下单到签收，不超过6小时，通关效率提升了30%，物流成本节约了15%左右。

　　支持开展跨境电商保税备货业务，这是前不久国务院批复《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》里的重要内容之一。“这已经是连续三次批复了！”北京市商务局副局长刘梅英介绍，2015年5月，国务院批复开展试点；2017年6月，批复深化试点方案。“北京是全国首个，也是目前唯一一个服务业扩大开放综合试点城市。”

　　扩大服务业对外开放，“北京探索出了一条与自贸试验区相互补充的开放改革路径，为国家构建开放型经济新体制积累经验”，形成了68项全国首创或效果最优的开放创新举措，一批服务业的新业态新模式在北京落户。

　　北京市委常委、常务副市长林克庆告诉记者：“北京市委和市政府将出台推动高质量发展实施方案，按照创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念和减量发展特征，形成6个方面35项具体指标。”

　　北京推动高质量发展，风鹏正举，未来可期！


　　《 人民日报 》（ 2019年04月08日 08 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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