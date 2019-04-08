河北将全面实施生活垃圾分类

本报石家庄4月7日电 （记者史自强）河北省政府办公厅日前印发《关于加强城市生活垃圾分类工作的意见》，提出将在全省各设区市及雄安新区的城区，以及2022年冬奥会张家口赛区范围内实施生活垃圾强制分类。
2019年底前，各市全面启动生活垃圾分类工作，制定工作实施方案，分别建成5个以上生活垃圾分类示范单位和示范社区。2020年底前，各市公共机构垃圾分类覆盖率达到50%以上，相关企业和居民社区垃圾分类覆盖率达到30%以上。2022年底前，各市公共机构垃圾分类覆盖率达到75%以上，相关企业和居民社区垃圾分类覆盖率达到50%以上。2025年底前，生活垃圾回收利用率达到35%以上，各市及雄安新区的公共机构、相关企业和居民社区，垃圾分类覆盖率均达到90%以上，基本建成生活垃圾分类处理系统。
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