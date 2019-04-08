国家药监局注销85个药品批准文号

本报北京4月7日电 （记者罗珊珊）国家药品监督管理局日前发布公告，注销85个药品批准文号。

公告显示，其中，因“已依法吊销《药品生产许可证》”而被注销的19个批准文号生产企业都是长春长生生物科技有限责任公司。长春长生此次被注销的19个批准文号有18个是疫苗。另外，国家药监局注销53个药品批准文号是由于企业主动申请，13个是因为已经撤销药品批准证明文件。

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